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13 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: США проти крипторинку, скасування пільг для бізнесу та блокування депозитів боржників

Про інфляцію, курс та валютні обмеження: 5 відповідей Нацбанку на незручні питання «Мінфіну»

У Міноборони Великобританії прогнозують, що росія напередодні чергового завершення терміну дії зернової угоди продовжуватиме перешкоджати роботі зернового коридору. При цьому продовжує значною мірою визначати економічну та фінансову стабільність не лише нашого АПК, а й економіки загалом. «Мінфін» поставив Національному банку п'ять ключових запитань щодо впливу ситуації з функціонуванням зернового коридору на фінансову та макроекономічну стабільність у країні.

Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Хрестовий похід США проти крипторинку: чому біткоїн виграє

Крипторинок стоїть за крок від глобальної катастрофи. Американський регулятор SEC пішов у наступ на дві найбільші криптобіржі світу, а заодно — практично на всі альткоїни. При цьому біткоїн залишається острівцем стабільності. Про причини хрестового походу американської влади проти криптосвіту і його наслідки для віртуальних валют розповість «Мінфін».

В Україні боржникам блокуватимуть депозити та заборонять продавати авто

Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачена можливість забирати в боржників депозити в рахунок боргу. Також ті, хто потрапить в Реєстр боржників не зможуть купувати транспортні засоби.

Чому аналітики соромляться назвати, хто платить більше податків в Україні

Україна потребує повного перезавантаження фіскальної системи. З чого його розпочати та як зробити так, аби воно справді дало бажаний ефект, розповів економіст Олексій Кущ.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,5 мільярда

На аукціоні 13 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,54 млрд грн, що на 2,24 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,78 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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