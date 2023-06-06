Головне за вівторок: Міжнародні резерви, зміни на ринку нерухомості та комісії за прийом «зношених купюр»

На вітчизняному ринку нерухомості зараз відбуваються тектонічні зміни. Річ не тільки у зниженні попиту через війну і повну невизначеність щодо цін. По-новому укладаються угоди на купівлю квартир у новобудовах, з'явилися нові ризики придбання житла на вторинному ринку. Про це і не тільки «Мінфін» поговорив із Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «Простор».

НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев

Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.

Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $37,31 млрд. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 4,8 мільярда

На аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн, що на 6,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11,29 млрд грн.

«Мінфін» починає збирати новий портфель акцій: запропонуйте цікаву для вас стартову суму

Інвестиційний проєкт «Мінфіну» поставлено на паузу: через обмеження НБУ ми не можемо купувати нові активи та користуватися грошима, які маємо на рахунку нашого брокера. Але ми продовжуємо вчитися інвестувати навіть зараз. Разом із нашими читачами ми сформуємо віртуальні портфелі та перевіримо, яка інвестиційна стратегія — консервативна чи агресивна — виявиться вдалішою.

Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.