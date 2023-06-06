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6 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Міжнародні резерви, зміни на ринку нерухомості та комісії за прийом «зношених купюр»

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Джерело: Мінфін
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