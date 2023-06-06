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6 червня 2023, 16:40 Читать на русском

НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев

Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр.
Фото: biz.ligazakon.net

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Звернення Гетманцева до обмінників та банків

«Хотів би принагідно звернутися до валютних обмінників, в т. ч. банків. Друзі, розумію, можливо у пошуку додаткової маржинальності, ви трошки забулися і забули, що в країні війна.

Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін «зношених» купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку.

Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензії", — попередив Гетманцев.

За його словами, Нацбанк вже займається цією проблемою.

«Громадян прошу повідомляти мені у телеграм-канал про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій», — зазначив він.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+80
matroskin
matroskin
6 червня 2023, 16:45
#
А що тут вирішувати, хай НБУ просто виконує власні директиви й приймає зношені купюри від банків та обмінників, або хоча б зобов'яже державні банки виконувати свої ж вимоги а не перебирати фейс-контролем американських президентів.
+
+43
brigadirius
brigadirius
6 червня 2023, 16:50
#
Класичний піар Щипача. Спочатку забороняємо, а потім розказуємо як це негарно. «Ой, а кто же ето сделал?»
+
0
matroskin
matroskin
6 червня 2023, 16:56
#
Та їх ніхто і не забороняв приймати, просто якщо держ.банки всупереч закону «перестраховуються» і перебирають купюри, то відповідно реагує і весь ринок. Якщо люди будуть знать що в банк завжди можна здать як і грн то і париться цим не будуть.
+
+6
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
6 червня 2023, 17:18
#
Те обменники и банки, которые начали страдать этой фигней тупо сделали хуже только себе и своим конкурентам на этом рынке. Теперь большинство людей, ну как минимум те, кто столкнулся с этим идиотизмом, будут при покупке выносить мозг касирам и требовать чтобы давали идеальные купюры, и не будут брать даже с минимальными потёртостями. Пускай теперь они (обменники и банки) глотнут г*внеца и потеряют на количестве клиентов.
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 червня 2023, 17:38
#
Да, приходится выносить мозг кассирам иначе вы становитесь последним отстойником для проблемных купюр, которые можно сдать у нас в стране только с дисконтом, а далее они перекочуют к следующему невнимательному гражданину и некоторой вероятностью обменять по полной цене в США, Ближний Восток/ Азия. Потому что инкассо убитых купюр это очень долгий процесс, головная боль и ущерб для банка
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 червня 2023, 17:21
#
Есть и другая схема, обменники берут на их взгляд баксы с уценкой, кооперируются с банками и впаривают весь неликвид обратно клиентам, т.к. они не имеют при себе должного УФ и ИФ оборудования, чтоб посмотреть подлинность купюр
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 червня 2023, 17:29
#
2. Банки весь неликвид стараются сплавить клиентам, вам дают пачку купюр, с них обязательно часть будет с видимыми (штампы, потертости, пятна) и невидимыми проблемами (стираные, плесень, залитые химикатами и т. д.), которые видно только в УФ

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 червня 2023, 17:46
#
Цікаво, хто ще забув, що в країні війна?
+
+15
bonv
bonv
6 червня 2023, 17:55
#
Все банки мають брати і без комісії. Зе-жесть!
+
0
bonv
bonv
6 червня 2023, 18:02
#
Понапридумували штампи-роки-написи. Гірше ж точно не буде? ©
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