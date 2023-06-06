Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
НБУ вирішує проблему комісій, які обмінники беруть за прийом «зношених купюр» — Гетманцев
Національний банк вирішує, що робити із запровадженою додатковою комісією за обмін незначно «зношених» купюр. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету
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Звернення Гетманцева до обмінників та банків
«Хотів би принагідно звернутися до валютних обмінників,
Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін «зношених» купюр, серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку.
Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше — ліцензії", — попередив Гетманцев.
За його словами, Нацбанк вже займається цією проблемою.
«Громадян прошу повідомляти мені у телеграм-канал про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій», — зазначив він.
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