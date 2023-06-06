Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 4,8 мільярда

На аукціоні 6 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 4,78 млрд грн, що на 6,51 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11,29 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

6 червня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,65 млрд грн під 18,40% з погашенням 26 червня 2024 року;

2,45 млрд грн під 19,50% з погашенням 15 січня 2025 року;

683,89 млн грн під 19,75% з погашенням 18 лютого 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.