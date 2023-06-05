Головне за понеділок: Про які карткові операції доповідатимуть банки та чому українці ховають валюту «під матрац»

Цього року на Трійцю 4 червня, під яку у мирний час українці отримували додатковий вихідний, банки працюватимуть у звичайному режимі. Відповідно, бізнесу не потрібно переносити свої операції на валютному міжбанку. Вже з понеділка експортери та імпортери, що працюють у війну, почнуть активну роботу на валютному ринку. Що ще вплине на курс цього тижня, розповість «Мінфін».

ЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік