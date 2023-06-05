Українці знову стали ховати валюту «під матрац»: як це позначиться на курсі
Головне за понеділок: Про які карткові операції доповідатимуть банки та чому українці ховають валюту «під матрац»
Цього року на Трійцю 4 червня, під яку у мирний час українці отримували додатковий вихідний, банки працюватимуть у звичайному режимі. Відповідно, бізнесу не потрібно переносити свої операції на валютному міжбанку. Вже з понеділка експортери та імпортери, що працюють у війну, почнуть активну роботу на валютному ринку. Що ще вплине на курс цього тижня, розповість «Мінфін».
ЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік
Євросоюз продовжив ще на рік скасування ввізного мита на український експорт. Відповідне рішення набирає чинності з 6 червня та діятиме до 5 червня 2024 року включно.
В НБУ пояснили, про які карткові операції доповідатимуть банки
В Національному банку повідомили, що запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.
Ставки акцизу на пальне з 1 липня можуть суттєво зрости. На сайті Ради з'явився законопроєкт
Нові ставки акцизного податку на пальне можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.
Нова пошта відкрила перше відділення у Празі
Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.
Tesla знову зробила Маска найбагатшим у світі
За підсумками минулого тижня S&P 500 додав 1,8%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones зросли приблизно на 2%. Ринки очікують, що ФРС зробить паузу у підвищенні процентних ставок, оскільки останній звіт про зайнятість у США показав уповільнення зростання зарплат та підвищення рівня безробіття.
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