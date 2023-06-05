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5 червня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Про які карткові операції доповідатимуть банки та чому українці ховають валюту «під матрац»

Українці знову стали ховати валюту «під матрац»: як це позначиться на курсі

Цього року на Трійцю 4 червня, під яку у мирний час українці отримували додатковий вихідний, банки працюватимуть у звичайному режимі. Відповідно, бізнесу не потрібно переносити свої операції на валютному міжбанку. Вже з понеділка експортери та імпортери, що працюють у війну, почнуть активну роботу на валютному ринку. Що ще вплине на курс цього тижня, розповість «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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