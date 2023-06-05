Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Нова пошта відкрила перше відділення у Празі
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Де відкрили відділення
Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.
Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки — від 5 робочих днів.
Вартість доставки з України в Чехію
- документи — 250 грн;
- посилки до 2 кг — 400 грн;
- посилки до 10 кг — 600 грн;
- посилки до 30 кг — 1200 грн;
- вантажі від 31 кг до 1000 кг — 40 грн за 1 кг ваги.
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Джерело: Мінфін
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