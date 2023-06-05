Ставки акцизу на пальне з 1 липня можуть суттєво зрости. На сайті Ради з'явився законопроєкт

Нові ставки акцизного податку на пальне можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня. Про це йдеться в законопроєкті № 9348.

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Законопроєктом пропонується вирівняти перекос між ставками акцизного податку між бензином, дизпаливом та скрапленим газом. Вирівнювання має відбутися шляхом підвищення ставок.

Проєктом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

для бензинів — 175 євро за 1000 літрів,

дизельне пальне — 175 євро за 1000 літрів,

газ скраплений — 129,5 євро за 1000 літрів.

Як очікує автор законопроєкту, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Мар’ян Заблоцький, такі ставки попутно забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд грн щомісяця, що на 1,2 млрд грн більше порівняно зі ставками чинної редакції Податкового кодексу.

Нагадаємо

Починаючи з 30 вересня 2022 року тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, запроваджено такі ставки акцизного податку:

на бензини моторні, важкі дистиляти — 100,00 євро за 1000 літрів;

на біодизель і його суміші, а також на паливо моторне альтернативне — 100,00 євро за 1000 літрів,

на скраплений газ, бутан, ізобутан — 52 євро за 1000 літрів.

Крім того, на сьогодні діють зміни щодо податку на додану вартість. Законом було установлено ставку ПДВ в розмірі 7 % на операції з увезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального й нафтопродуктів.

Термін дії вказаної ставки ПДВ (7 %) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року.