Головне за середу: Дохідність гривневих депозитів, $1,25 млрд від США та за що платять власники банківських карток

Дрібні банки продовжують підвищувати дохідність гривневих депозитів, щоправда, роблять це вже не так активно. Скільки наразі платять своїм клієнтам фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Україна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банк

Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Дорогі картки: скільки та за що платять власники пластику 20 найбільших банків

Користування банківською карткою в Україні дорожчає. Якщо на початку війни деякі банки робили знижки на обслуговування пластику, то зараз у багатьох фінустановах (особливо великих роздрібних) майже не залишилося безкоштовних сервісів — із особи стягують плату майже за кожен рух за рахунком. За користування власними грошима. «Мінфін» розповість, як банки змінили тарифи на обслуговування дебетних карток (кредитки не враховували).

Кабінет міністрів змінив наглядову раду Укрексімбанку

Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку.

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжки

Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня. За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об'єктах країни.