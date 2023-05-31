Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.
Україна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банк
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«Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки», — написав він.
Шмигаль подякував США та Світовому банку за допомогу в боротьбі з агресором.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у 2023 році Україна отримала від міжнародних партнерів $18,5 млрд бюджетної підтримки.
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Джерело: Мінфін
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