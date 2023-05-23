Головне за вівторок: Арешт рахунків українців, транш від ЄС та поради НБУ щодо купівлі криптовалюти

23 травня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 10,8 млрд грн.

Чи варто купувати криптовалюту. Поради НБУ

Криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитися на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25−50%

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»).

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш. Гроші надійшли до бюджету