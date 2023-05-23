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23 травня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за вівторок: Арешт рахунків українців, транш від ЄС та поради НБУ щодо купівлі криптовалюти

Банки накладуть арешт на мільйони рахунків українців, на більшість — автоматично

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Чи варто купувати криптовалюту. Поради НБУ

Криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитися на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25−50%

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Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш. Гроші надійшли до бюджету

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 мільярда євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року.

Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку

Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.

Джерело: Мінфін
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