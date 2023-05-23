Банки накладуть арешт на мільйони рахунків українців, на більшість — автоматично
Головне за вівторок: Арешт рахунків українців, транш від ЄС та поради НБУ щодо купівлі криптовалюти
Банки почали повідомляти про поновлення грошових арештів за рахунками клієнтів, посилаючись на нові законодавчі правила.
Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 10,8 мільярда
23 травня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 10,8 млрд грн.
Чи варто купувати криптовалюту. Поради НБУ
Криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитися на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25−50%
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»).
Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш. Гроші надійшли до бюджету
Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 мільярда євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року.
Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку
Платоспроможні банки у січні-квітні 2023 року отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку, порівняно із 7,43 млрд грн збитку за аналогічний період 2022 року.
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