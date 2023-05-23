Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»). Відповідне рішення ухвалили 23 травня, повідомляє ExPro.
Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25-50%
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Підвищення тарифів
Передбачається поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року. У підсумку вони зростуть в середньому на 25−50%.
Для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друге півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як «ДТЕК Донецькі електромережі», «Запоріжжяобленерго», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Луганське енергетичне обʼєднання», ДП «Регіональні електричні мережі».
Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy («Житомиробленерго», ПРАТ «Кіровоградобленерго», ПРАТ «Рівнеобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Херсонобленерго». Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць — до кінця червня 2023 року.
«Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності операторів систем розподілу електроенергії може призвести до відключення об'єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об'єктів тощо», — йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.
Пояснення Нацкомісії
У НКРЕКП пояснюють підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.
Коментарі - 19
А может самопровозглашенные эксперты и аналитики теперь расскажут что и как подорожает, учитывая часть энергоносителя в стоимости товаров и услуг. Очень интерсно послушать.
Когда в 2015 году, ДТЭК освободили от уплаты НДС на импорт угля с рф, то это называлось — … створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків… підприємств енергетичної галузі
Я всего лишь написал, что в данной ситуации считаю подорожанием электроэнергии на 8% более чем мягким шагом, учитывая хотя бы то что бензин подорожал на 100%., аналогично думаю подорожали материалы.
Хлеб к стати можно тоже было не подымать в цене, а просто не выпускать и дождаться пока «рашисты заплатят за разрушения», да и бензин нам по 46 не нужен, подождали б того что был по 24.
Это любимая манипуляция яценюка — гройсмана, только они это двигали по газу. …вот в Испании газ 1800 евро на комфорке… только при этом молчали что средняя зимняя температура + 18 и среднее потребление газа на семью аж 90 — 120 метр куб (180 евро в год)
И тихо умолчали, что в Грузии, которая тоже подписала все «энергопакеты», газ на комфорке в гривнах 4700 а не 7800 как у нас
Хочешь о Румынии -газ или электричество, давай поговорим о средних зимних температурах, о обьемах потребления домохозяйств, о качестве счетчиков (погрешность и влияние температур), о минимальных зарплатах и о многом другом, давай просвети…
Ну и когда будешь нести (касаемо газа) свою ересь, учитывай что Украина ЕДИНСТВЕННАЯ страна в Европе ( наверно и в мире) у коорой нет НАЦИОНАЛЬНОГО сертификата качества газа природного. Что не дает возможность в Судах оспорить заявленное качество.
Хочешь поговорить о элекричестве, давай, жду…