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23 травня 2023, 16:38 Читать на русском

Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25-50%

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»). Відповідне рішення ухвалили 23 травня, повідомляє ExPro.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»).
Фото: pmg.ua

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Підвищення тарифів

Передбачається поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року. У підсумку вони зростуть в середньому на 25−50%.

Для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друге півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як «ДТЕК Донецькі електромережі», «Запоріжжяобленерго», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Луганське енергетичне обʼєднання», ДП «Регіональні електричні мережі».

Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy («Житомиробленерго», ПРАТ «Кіровоградобленерго», ПРАТ «Рівнеобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Херсонобленерго». Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць — до кінця червня 2023 року.

«Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності операторів систем розподілу електроенергії може призвести до відключення об'єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об'єктів тощо», — йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Пояснення Нацкомісії

У НКРЕКП пояснюють підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 19

+
+27
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 17:12
#
ЗА-ШИ-БИ-СЬ!!!
А может самопровозглашенные эксперты и аналитики теперь расскажут что и как подорожает, учитывая часть энергоносителя в стоимости товаров и услуг. Очень интерсно послушать.
Когда в 2015 году, ДТЭК освободили от уплаты НДС на импорт угля с рф, то это называлось — … створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків… підприємств енергетичної галузі
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0
matroskin
matroskin
23 травня 2023, 17:19
#
Речь идет о тарифе на розподил, его доля в тарифе меньше 25%, т. е. сам свет подорожает не больше чем на 8%. Учитывая то в стране война и обьемы разрушений в энергетике-это ни о чем. В упомянутом Вами 2015 тариф на газ в 7 раз на ровном месте подняли…
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+12
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 17:26
#
Не о чем, это когда семья потребляет до 100 квт. А вот когда швейный цех, который шьет для ВСУ (и не только)а это минимум 40 — 50 машинок, освещение, зимой отопление и платит за эл энергию как пром потребитель, то 8% это круто. Для водоканалов с их насосами, для элеваторов, хладо комбинатов и т. п. это далеко не …копейки… Не говоря о мобильной связи…
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0
matroskin
matroskin
23 травня 2023, 17:33
#
Я не пойму, что Вас так возмутило в этом свете? Кругом всё подорожало минимум в полтора раза, причем даже те товары на которые война как бы и не повлияла. Энергетику реально конкретно потрепало, с чего по Вашему именно она должна не подорожать, им же бензин по 23 грн никто не заправляет и кабель по 100 не продает.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 17:40
#
Есть такое слово …прецедент… завтра масса так называемых комиссий и прочих около государственных органов начнут подымать цены. И по поводу подорожания — да подорожало, так зачем дальше это «двигать»? Тем более при таком курсе уе.
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0
matroskin
matroskin
23 травня 2023, 17:49
#
Почему для Вас подорожание света на 8% прецедент, а подорожание отечественной морковки которая непонятно как связана с войной в 4 раза ничуть не смущает ? Хлеб подорожал в полтора раза то тоже не прецедент, бо зерно типа подорожало, бо подорожал бензин. А вот энергетики они ж на конях ездят-и поврежденные трансформаторы, столбы, провода с воздуха делают, действительно с чего бы им тариф подымать.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 17:53
#
Интересно, а кто компенсирует разницу в цене электроэнергии-бог? Если вы знаете тарифы для предприятий и как он гуляет, то повышение 8%- это пыль для моряка. Я считаю что государству есть куда тратить деньги помимо бесплатной энергии для населения. Пора страну отстраивать…
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0
matroskin
matroskin
23 травня 2023, 18:02
#
Я не знаю, кто кому что компенсирует. Если это государство, то в последнем посте Вы прямо спорите сами с собой.
Я всего лишь написал, что в данной ситуации считаю подорожанием электроэнергии на 8% более чем мягким шагом, учитывая хотя бы то что бензин подорожал на 100%., аналогично думаю подорожали материалы.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 19:09
#
Не с Вами с популистами
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 19:52
#
Ну да мы популисты, мы не хотим страну отстраивать, а вот те кто в 2015 году освободил ахметку от НДС на импорт угля при этом поднял в три раза тариф не популист! И те кто отменил 33 постановы КАБ МИНА о льготах для частников при ввозе, установке, подключении оборудования альтернативной энергетики вот они настоящие «патриоты». Ну и соответствено патриоты те кто заморозил членство Украины в ВТО, не говоря о том, что только через 14 лет оказалось можно Украине и ЕС создать единную энергосистему по передаче и распределению эл энергии (для саправки для ге популиста) еще 2008 году Укратна подптсала меморандум с ЕС о создании общей энергосистемы) Так что еще не известно кто есть кто!
+
+15
AndrewGVF
AndrewGVF
23 травня 2023, 17:42
#
Когда, после нашей победы, рашисты заплатят за разрушения, народу и бизнесу вернут переплату и прежние тарифы? Нет. Значит объяснения необходимости поднятия тарифов («ремонт энергосистемы после обстрелов») не соответствуют действительности. Просто одному из олигархов не хватает, а народ и бизнес должен оплачивать его хотелки
+
0
matroskin
matroskin
23 травня 2023, 17:50
#
Я не думаю что Вы лично готовы до «рашисты заплатят за разрушения» сидеть без света. :)
Хлеб к стати можно тоже было не подымать в цене, а просто не выпускать и дождаться пока «рашисты заплатят за разрушения», да и бензин нам по 46 не нужен, подождали б того что был по 24.
+
+15
AndrewGVF
AndrewGVF
23 травня 2023, 18:19
#
Я нигде не писал, что нужно сидеть без света. Если причина поднятия цен «ремонт энергосистемы после обстрелов», значит после выплаты рашистов надо вернуть переплату и прежние тарифы. Когда повышали цены на хлеб и бензин, никто не объяснял ремонтом после обстрелов. Захотели поднять цены на электроэнергию, так и объясните как есть: — надо поднять, потому что давно не поднимали, — цены на всё поднялись, — курс повысился, — на  *** -футболистов не хватает
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 17:56
#
Посмотрите на тарифы на энергию у соседей по Европе, может глаза откроются, а может и нет…
+
+15
AndrewGVF
AndrewGVF
23 травня 2023, 18:33
#
Так пусть и объяснят необходимость поднятия тарифа, что у нас электроэнергия дешёвая. Население сейчас платит за электроэнергию практически полностью не производителю (производитель получает 0,01 грн с кВт), а поставщику (посреднику), который практически за бесплатно прихватизировал линии передач и хочет за счёт государства и населения содержать эти линии, а прибыль прятать в офшорах. Если справедливый тариф на электроэнергию в два раза выше, значит и производитель и поставщик должны получать по 50 % от справедливого тарифа. Я вообще за справедливый тариф и без монополистов. Но государство сначала допустил монополию одного олигарха, а потом выкручивается тем, что его долю в тарифах повышает, а долю производителя (госпредприятий) оставляет на минимальном уровне. Если прилетит на частный бизнес, то его не будут восстановливать за счёт населения и другого бизнеса. Его хозяин или достанет из своей заначки, возьмёт кредит, или продаст бизнес частично или полностью
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 19:25
#
Вы задаете правильные вопросы- дотации-это основа коррупции, тройные тарифы, этому дала, этому не дала, изношенные системы (никто не ремонтировал с 90 года), зеленый тариф, тариф экспорта,ТЭЦ. Там все сложно и просто одновременно. Закрытая информация…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 18:34
#
Точно, давайте посмотрим! Ну например во Франции так называемый «социальный тариф» и сравним даже с пособием по безработице.
Это любимая манипуляция яценюка — гройсмана, только они это двигали по газу. …вот в Испании газ 1800 евро на комфорке… только при этом молчали что средняя зимняя температура + 18 и среднее потребление газа на семью аж 90 — 120 метр куб (180 евро в год)
И тихо умолчали, что в Грузии, которая тоже подписала все «энергопакеты», газ на комфорке в гривнах 4700 а не 7800 как у нас
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 травня 2023, 19:17
#
Откуда цифры, от раша тудей. Смотрите цифры поляков, венгров, прибалтов, румын- наших соседей
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 травня 2023, 19:25
#
Когда нечего сказать по сути, гастоящий «эксперт» переводит разговор в плоскоть «раша тудей»! Это «круто»! Ну что там с Францией?
Хочешь о Румынии -газ или электричество, давай поговорим о средних зимних температурах, о обьемах потребления домохозяйств, о качестве счетчиков (погрешность и влияние температур), о минимальных зарплатах и о многом другом, давай просвети…
Ну и когда будешь нести (касаемо газа) свою ересь, учитывай что Украина ЕДИНСТВЕННАЯ страна в Европе ( наверно и в мире) у коорой нет НАЦИОНАЛЬНОГО сертификата качества газа природного. Что не дает возможность в Судах оспорить заявленное качество.
Хочешь поговорить о элекричестве, давай, жду…
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