Нацкомісія підвищила тарифи для обленерго на 25-50%

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 22 компаній-операторів систем розподілу (ОСР, «обленерго»). Відповідне рішення ухвалили 23 травня, повідомляє ExPro.

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Підвищення тарифів

Передбачається поетапне підвищення тарифів на розподіл на червень та на липень-грудень 2023 року. У підсумку вони зростуть в середньому на 25−50%.

Для обленерго, які розташовані на прифронтовій території, продовжено чинний тариф до кінця червня та встановлено нові тарифи на друге півріччя 2023 року. Це стосується таких компаній як «ДТЕК Донецькі електромережі», «Запоріжжяобленерго», «ДТЕК Високовольтні мережі», «Луганське енергетичне обʼєднання», ДП «Регіональні електричні мережі».

Окремо розглядалось питання встановлення тарифів для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy («Житомиробленерго», ПРАТ «Кіровоградобленерго», ПРАТ «Рівнеобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Херсонобленерго». Для них пропонується продовжити чинний тариф на один місяць — до кінця червня 2023 року.

«Водночас питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, оскільки зупинення діяльності операторів систем розподілу електроенергії може призвести до відключення об'єктів споживачів від електропостачання у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернівецькій областях, у тому числі підприємств критичної інфраструктури, військових об'єктів тощо», — йдеться в обґрунтуванні до проєкту постанови.

Пояснення Нацкомісії

У НКРЕКП пояснюють підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.