Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш. Гроші надійшли до бюджету (оновлено)

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«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», — зазначила речниця Єврокомісії.

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Як зазначили у Міністерстві фінансів, Україна отримала четвертий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року всі ключові інституції Європейського Союзу погодили виділення Україні МФД+ у 18 мільярдів євро, з розрахунку 1,5 мільярда євро щомісяця, для підтримки ключових соціальних функцій Української держави в умовах війни.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про розробку пакета багаторічної довгострокової макрофінансової допомоги для України, яка буде призначена для підтримки її макрофінансової стабільності, фінансового забезпечення процесів відновлення та підготовки до членства в Європейському Союзі.

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