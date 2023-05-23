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23 травня 2023, 13:57 Читать на русском

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш. Гроші надійшли до бюджету (оновлено)

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 мільярда євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року. Про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє Укрінформ.

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 мільярда євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року.

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«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», — зазначила речниця Єврокомісії.

Читайте: Перший транш: Україна отримала три мільярди євро від ЄС

Як зазначили у Міністерстві фінансів, Україна отримала четвертий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року всі ключові інституції Європейського Союзу погодили виділення Україні МФД+ у 18 мільярдів євро, з розрахунку 1,5 мільярда євро щомісяця, для підтримки ключових соціальних функцій Української держави в умовах війни.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про розробку пакета багаторічної довгострокової макрофінансової допомоги для України, яка буде призначена для підтримки її макрофінансової стабільності, фінансового забезпечення процесів відновлення та підготовки до членства в Європейському Союзі.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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