Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 10,8 мільярда

23 травня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 10,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Що пропонували інвесторам

23 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації та валютні облігації:

452 млн грн облігацій під 18,5% на 1 рік;

1,634 млрд грн цінних паперів під 19,5% на півтора року;

1,086 млрд грн ОВДП під 19,75% на 2,7 року;

$208 млн під 4,8% на 9 місяців.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.