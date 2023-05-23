23 травня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 10,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 10,8 мільярда
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Що пропонували інвесторам
23 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації та валютні облігації:
- 452 млн грн облігацій під 18,5% на 1 рік;
- 1,634 млрд грн цінних паперів під 19,5% на півтора року;
- 1,086 млрд грн ОВДП під 19,75% на 2,7 року;
- $208 млн під 4,8% на 9 місяців.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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