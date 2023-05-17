Українці почали підробляти документи для вивезення валюти — Держмитслужба

Українці стали утричі частіше порушувати правила вивезення готівкової валюти за кордон. З 1 січня по 17 квітня 2023 року Державна митна служба зафіксувала 233 випадки незаконного вивезення валютних цінностей на загальну суму 6,06 млн грн. Про це на запит «Мінфіну» повідомив в.о. голови ГТС Сергій Звягінцев.

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Кількість порушень за 3,5 місяці цього року виявилася втричі більшою, ніж за весь 2022 рік.

Офіційна динаміка ДМС щодо порушень така:

2021 рік — 97 випадків на 25,59 млн грн;

2022 рік — 77 випадків на 139,09 млн грн;

з 1 січня по 17 квітня 2023 року — 233 випадки на 6,06 млн грн.

На початку великої війни, коли на кордоні були величезні черги на виїзд, митники йшли на поступки та приймали старі банківські довідки (старше 90 днів) про зняття готівки з банківських вкладів під час подання письмових декларацій на вивіз готівкової валюти. Що обов'язково при вивезенні сум від €10 тис. та вище.

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Але вже на початку 2023 року, коли великих черг на пунктах пропуску не було, працівники чітко стежили, щоб банківська довідка мала не більше 90 днів з моменту видачі.

Коментуючи цей момент, у Держмитслужбі зазначили «Мінфіну», що тримісячний термін — це вимога постанови Національного банку № 5 від 2 січня 2019 року.

Також українці повідомляли, що митники перевіряли кожну банківську довідку на достовірність. А саме: дзвонили до банку, щоб упевнитися, що довідка була видана конкретним працівником на вказану в документі фізособу. Так перевіряли — підроблена довідка чи справжня.

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До речі, джерела «Мінфіну» в Держмитслужбі повідомляли, що їх персонал на кордоні нерідко стикався з фальшивками. Банківські документи підробляли.

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