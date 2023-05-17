Під час війни обсяг вивезеної українцями готівкової валюти зріс у 2,2 рази — митниця

Після початку повномасштабного вторгнення рф українці двоє збільшили вивіз готівкової валюти через митний кордон України. Про це на запит «Мінфіну» повідомив в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

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У 2022 році кількість письмових декларацій фізосіб, поданих при виїзді кордону, зросла в 2,5 рази порівняно з 2021-м, і досягла 2972 штук.

Офіційна статистика ГТС:

• 2021 рік — 1155 декларацій;

• 2022 рік — 2972 декларації;

• з 1 січня по 17 квітня 2023 року — 545 декларацій.

Нагадаємо, що письмове декларування готівкових валютних цінностей є обов'язковим при вивезенні з України €10 тис. і більше у розрахунку на одну особу незалежно від віку.

У ГТС повідомили, що у 2021 році при вивезенні з України офіційно було задекларовано 36 видів валют та один вид банківських металів (золото), а вже 2022-го — 29 валют та 2 види металів (золото, срібло). Мінімальна різноманітність поки що спостерігається у 2023-му: 6 валют та золото.

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«Мінфін» перерахував усі задекларовані валюти в долар, щоб звести загальну статистику, і з'ясував, що у 2022 році загальний обсяг вивезених з України валютних цінностей зріс у 2,2 рази, і сягнув $379,2 млн. Загальна динаміка така:

• 2021 рік — $175,1 млн;

• 2022 рік — $379,2 млн;

• з 1 січня по 17 квітня 2023 року — $43,7 млн.

Хоча загальна сума офіційно вивезеної з України валюти подвоїлася, з розрахунку на одну декларацію відбулося скорочення на 15,8%. Якщо у передвоєнний 2021-й рік на одну людину декларувалося в середньому $151,6 тис. в еквіваленті, то вже 2022-го — $127,6 тис. А цього року ще в півтора раза менше. Динаміка наступна: