Після початку повномасштабного вторгнення рф українці двоє збільшили вивіз готівкової валюти через митний кордон України. Про це на запит «Мінфіну» повідомив в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.
Під час війни обсяг вивезеної українцями готівкової валюти зріс у 2,2 рази — митниця
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У 2022 році кількість письмових декларацій фізосіб, поданих при виїзді кордону, зросла в 2,5 рази порівняно з 2021-м, і досягла 2972 штук.
Офіційна статистика ГТС:
- • 2021 рік — 1155 декларацій;
- • 2022 рік — 2972 декларації;
- • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — 545 декларацій.
Нагадаємо, що письмове декларування готівкових валютних цінностей є обов'язковим при вивезенні з України €10 тис. і більше у розрахунку на одну особу незалежно від віку.
У ГТС повідомили, що у 2021 році при вивезенні з України офіційно було задекларовано 36 видів валют та один вид банківських металів (золото), а вже 2022-го — 29 валют та 2 види металів (золото, срібло). Мінімальна різноманітність поки що спостерігається у 2023-му: 6 валют та золото.
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«Мінфін» перерахував усі задекларовані валюти в долар, щоб звести загальну статистику, і з'ясував, що у 2022 році загальний обсяг вивезених з України валютних цінностей зріс у 2,2 рази, і сягнув $379,2 млн. Загальна динаміка така:
- • 2021 рік — $175,1 млн;
- • 2022 рік — $379,2 млн;
- • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — $43,7 млн.
Хоча загальна сума офіційно вивезеної з України валюти подвоїлася, з розрахунку на одну декларацію відбулося скорочення на 15,8%. Якщо у передвоєнний 2021-й рік на одну людину декларувалося в середньому $151,6 тис. в еквіваленті, то вже 2022-го — $127,6 тис. А цього року ще в півтора раза менше. Динаміка наступна:
- • 2021 рік — $151,6 тис.
- • 2022 рік — $127,6 тис.
- • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — $80,2 тис.
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