Під час війни обсяг вивезеної українцями готівкової валюти зріс у 2,2 рази — митниця

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 травня 2023, 11:08 Читать на русском

Під час війни обсяг вивезеної українцями готівкової валюти зріс у 2,2 рази — митниця

Після початку повномасштабного вторгнення рф українці двоє збільшили вивіз готівкової валюти через митний кордон України. Про це на запит «Мінфіну» повідомив в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

Після початку повномасштабного вторгнення рф українці двоє збільшили вивіз готівкової валюти через митний кордон України.
Фото: freepik

►Читайте телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

У 2022 році кількість письмових декларацій фізосіб, поданих при виїзді кордону, зросла в 2,5 рази порівняно з 2021-м, і досягла 2972 штук.

Офіційна статистика ГТС:

  • • 2021 рік — 1155 декларацій;
  • • 2022 рік — 2972 декларації;
  • • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — 545 декларацій.

Нагадаємо, що письмове декларування готівкових валютних цінностей є обов'язковим при вивезенні з України €10 тис. і більше у розрахунку на одну особу незалежно від віку.

У ГТС повідомили, що у 2021 році при вивезенні з України офіційно було задекларовано 36 видів валют та один вид банківських металів (золото), а вже 2022-го — 29 валют та 2 види металів (золото, срібло). Мінімальна різноманітність поки що спостерігається у 2023-му: 6 валют та золото.

Читайте: Як вивозять з України валізи валюти і куди її подіють потім

«Мінфін» перерахував усі задекларовані валюти в долар, щоб звести загальну статистику, і з'ясував, що у 2022 році загальний обсяг вивезених з України валютних цінностей зріс у 2,2 рази, і сягнув $379,2 млн. Загальна динаміка така:

  • • 2021 рік — $175,1 млн;
  • • 2022 рік — $379,2 млн;
  • • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — $43,7 млн.

Хоча загальна сума офіційно вивезеної з України валюти подвоїлася, з розрахунку на одну декларацію відбулося скорочення на 15,8%. Якщо у передвоєнний 2021-й рік на одну людину декларувалося в середньому $151,6 тис. в еквіваленті, то вже 2022-го — $127,6 тис. А цього року ще в півтора раза менше. Динаміка наступна:

  • • 2021 рік — $151,6 тис.
  • • 2022 рік — $127,6 тис.
  • • з 1 січня по 17 квітня 2023 року — $80,2 тис.
Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zevs1
zevs1
17 травня 2023, 11:58
#
С такими реформаторами как Гетьманцев и компания, Украину и дальше будут покидать люди с деньгами, война поставит лишь точку в этом.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 травня 2023, 12:06
#
В цьому й є його завдання.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GuitarHero, Izi Izi, Сергій Т и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами