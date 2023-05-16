Головне за вівторок: Найприбутковіші банки, перші криптовалютні правила та як вивозять з України валізи валюти

Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди збільшили вивіз валютних цінностей відразу у 2,2 раза, що підтверджується офіційними даними Держмитслужби. Це те, що було письмово оформлено у деклараціях фізосіб та у валізах перевезено через кордон. Частина коштів згодом осіла на рахунках у Європі. «Мінфін» розповість, як вивозять гроші та які процедури українці згодом проходять для відкриття іноземних рахунків.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 7 мільярдів

На аукціоні 16 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн в еквіваленті, що на 21,44 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 28,46 млрд грн.

Нацбанк назвав найприбутковіші банки з початку року

З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України. Найбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці — Ощадбанк, доходи якого становили 2,089 млрд гривень.

ЄС схвалив перші у світі криптовалютні правила

Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів.

Анатолій Паденко: якщо в крипту прийде мільярд користувачів, блокчейн не витримає

Цього року український стартап Kolibrio залучив від групи міжнародних інвесторів $2 млн. Компанія працює над автоматизованою системою ончейн-аукціонів, що може монетизувати процес розміщення замовлень на купівлю та продаж криптовалюти. «Мінфін» поспілкувався з одним зі співзасновників стартапу Анатолієм Паденко про труднощі з залученням інвестицій, майбутнє криптовалютного ринку та втечу клієнтів із централізованих бірж.

Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

Єврокомісія 15 травня вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.