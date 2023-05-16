Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 7 мільярдів

На аукціоні 16 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 7,02 млрд грн в еквіваленті, що на 21,44 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 28,46 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

16 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

190,73 млн грн під 18,50% з погашенням 13 березня 2024 року;

2 млрд грн під 19,71% з погашенням 5 листопада 2025 року.

В іноземній валюті:

121,35 млн євро під 3,22% з погашенням 16 травня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.