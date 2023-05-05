Фонд гарантування віддає офіс Айбокс Банку у центрі Києва на потреби Міноборони — ЗМІ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує безкоштовно віддати Міністерству оборони головний офіс Айбокс Банку у центрі Києва на потреби військових. Про це повідомило UBR.ua джерело у ФГВФО.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На підтвердження таких планів співрозмовник надав листа представників Міністерства оборони, направленого на адресу ліквідатора фонду Андрія Федорченка, який керує Айбокс Банком після того, як правління НБУ прийняло рішення про ліквідацію банку.

У листі № 1313 від 27 квітня на ім'я Федорченка повідомляється, що головний офіс Айбокс Банку необхідний для однієї з військових частин.

З урахуванням указу президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні», з метою забезпечення боєздатності підрозділів військової частини А4742, організації належних умов несення служби, а також створення передумов для успішного виконання бойових завдань, що стоять перед підрозділом, звертаємося до вас з проханням надати у тимчасове безкоштовне користування приміщення за адресою м. Київ, […], не задіяного на період воєнного часу, для […]", — йдеться у листі, підписаному начальником штабу — заступником командира військової частини А4742 Олександром Сатдіновим.

З документа випливає, що відомство не планує купувати це майно банку, а хоче отримати його безоплатно на період війни і витрачати кошти лише на комунальні послуги.

«Бажаний термін користування: на період воєнного стану і три місяці після його закінчення (скасування). При цьому зобов'язуємося укласти відповідний договір про відшкодування комунальних витрат (електропостачання, вода/водовідведення, тепло/опалення, вивезення побутового сміття)», — повідомляється у листі заступника командира військової частини.

За словами джерела, принципову згоду з боку ліквідатора і Фонду гарантування на це звернення було отримано ще до написання цього листа від імені військової частини, а сам лист — необхідна формальність.

Густонаселений центр Києва

Головний офіс Айбокс Банку розташований у центрі Києва. Це людний район міста, поряд розташовані житлові багатоквартирні будинки, і приховати роботу військових від непотрібних очей у цьому місці досить важко.

«Згоду отримано, справа — за формальностями. Але приміщення знаходиться на густонаселеній вулиці, немає відповідної власної відгородженої території, де можна було б розмістити блокпости і замаскувати… Це, очевидно, може бути використано ворожими інформаторами і стане ціллю ДРГ для завдання ракетних ударів по цьому об'єкту або проведення диверсій. Це однозначно загрожуватиме життю і мирних жителів цього району, і життю самих військовослужбовців», — розповіло джерело.

Читайте також: Фонд гарантування пообіцяв розрахуватися з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку

Фонд гарантування порушує закон

Окрім того, є й юридичні порушення. Юристи зазначають, що Фонд не має права передавати цей будинок у користування будь-кому, оскільки це чуже майно.

«Це суперечить завданню Фонду з ефективної ліквідації банку і використання майна. Подібна річ навіть в умовах воєнного стану є фактично порушенням, на мій погляд, самих завдань, поставлених перед Фондом і формально у зв'язку з такими діями акціонерами та іншими особами, які постраждали від ліквідації банку, що можуть бути надалі висунуті Фонду саме про вимогу компенсації заподіяної вже фондом шкоди за неналежне розпорядження майном», — прокоментував старший партнер АО «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

За його словами, Фонд гарантування міг так вчинити у тому випадку, якби сам викупив у банку це майно і передав Міністерству оборони або саме міністерство викупило б його власним коштом. Але запропонований Міноборони варіант такого не передбачає.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 7 березня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію.

8 березня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях Айбокс Банку, який підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків у розмірі 400 млн грн.

«Мінфін» також повідомляв, що Фонд гарантування із 24 березня 2023 року розпочав виплати гарантованих сум вкладникам Айбокс Банку.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.