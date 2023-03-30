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30 березня 2023, 19:02 Читать на русском

Фонд гарантування пообіцяв розрахуватися з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку

За перший тиждень, відколи тривають виплати гарантованого відшкодування, вкладники АТ «Айбокс Банк» отримали від Фонду гарантування вкладів 184 млн грн, що складає 62,3% загальної суми, призначеної до виплат. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За перший тиждень, відколи тривають виплати гарантованого відшкодування, вкладники АТ «Айбокс Банк» отримали від Фонду гарантування вкладів 184 млн грн, що складає 62,3% загальної суми, призначеної до виплат.
Фото: finbalance.com.ua

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Показово, що майже 40% коштів було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банку-агента. Виплати тривають, за отриманням коштів вкладники можуть звертатися до будь-якого із банків-агентів Фонду.

«Зараз формується реєстр кредиторів та паралельно здійснюється інвентаризація активів банку. Уже у квітні Фонд розпочне задоволення вимог кредиторів Айбокс Банку. Можу сказати впевнено, що Фонд розрахується з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку», — сказала заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

У ході інвентаризації активів та формування ліквідмаси стало відомо, що на дату початку процедури ліквідації банку Фондом залишок коштів на коррахунку в НБУ становив 982,7 млн грн.

«Показовою є структура активів банку: кредитний портфель становить менше десятої частини усіх активів. Це свідчить, що кредитування не було основною діяльністю банку, що є нетипово для стандартної моделі комерційних банків. Процес інвентаризації активів банку триває», — додали в ФГВФО.

Читайте також: За що закрили Айбокс Банк і що робити вкладникам та відправникам переказів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд гарантування із 24 березня 2023 року розпочав виплати гарантованих сум вкладникам Айбокс Банку.

Перелік банків-агентів — за посиланням.

Отримати відшкодування вкладники можуть дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти:

Раніше «Мінфін» писав, що 7 березня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс анку та його ліквідацію.

8 березня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях Айбокс Банку, який підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків у розмірі 400 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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