Фонд гарантування пообіцяв розрахуватися з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку

За перший тиждень, відколи тривають виплати гарантованого відшкодування, вкладники АТ « Айбокс Банк » отримали від Фонду гарантування вкладів 184 млн грн, що складає 62,3% загальної суми, призначеної до виплат. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Показово, що майже 40% коштів було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банку-агента. Виплати тривають, за отриманням коштів вкладники можуть звертатися до будь-якого із банків-агентів Фонду.

«Зараз формується реєстр кредиторів та паралельно здійснюється інвентаризація активів банку. Уже у квітні Фонд розпочне задоволення вимог кредиторів Айбокс Банку. Можу сказати впевнено, що Фонд розрахується з усіма вкладниками та кредиторами Айбокс Банку», — сказала заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

У ході інвентаризації активів та формування ліквідмаси стало відомо, що на дату початку процедури ліквідації банку Фондом залишок коштів на коррахунку в НБУ становив 982,7 млн грн.

«Показовою є структура активів банку: кредитний портфель становить менше десятої частини усіх активів. Це свідчить, що кредитування не було основною діяльністю банку, що є нетипово для стандартної моделі комерційних банків. Процес інвентаризації активів банку триває», — додали в ФГВФО.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд гарантування із 24 березня 2023 року розпочав виплати гарантованих сум вкладникам Айбокс Банку.

Перелік банків-агентів — за посиланням.

Отримати відшкодування вкладники можуть дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють 4 банки-агенти:

Раніше «Мінфін» писав, що 7 березня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс анку та його ліквідацію.

8 березня Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях Айбокс Банку, який підозрюють у сприянні ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків у розмірі 400 млн грн.