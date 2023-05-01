Головне за понеділок: Бідність в Україні, повернення податку на ввезення Starlink та курс євровалюти

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Початок травня на українському валютному ринку буде дуже складним. Знову клієнтам банків та самим банкірам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які впливатимуть на курсоутворення. При цьому частина подій, що докорінно впливають на поведінку місцевих учасників ринку, фактично жодним чином безпосередньо від них не залежатиме. Що тільки додає інтриги до того, що відбувається.

Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей