Долар та євро на початку травня: чому курс євровалюти знову змусить понервувати українців
Головне за понеділок: Бідність в Україні, повернення податку на ввезення Starlink та курс євровалюти
Початок травня на українському валютному ринку буде дуже складним. Знову клієнтам банків та самим банкірам доведеться вирішувати одночасно багато завдань, які впливатимуть на курсоутворення. При цьому частина подій, що докорінно впливають на поведінку місцевих учасників ринку, фактично жодним чином безпосередньо від них не залежатиме. Що тільки додає інтриги до того, що відбувається.
Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей
Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2% — за межею бідності опинились 7,1 мільйона людей.
Сьогодні закінчується строк подання декларації про майновий стан і доходи
1 травня 2023 року закінчується строк подання декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік громадянами, які зобов’язані її подати відповідно до розділу IV Податкового кодексу, а особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
В Україні повернули податки на ввезення терміналів Starlink та генераторів
З 1 травня 2023 року завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України, відсьогодні при їх ввезенні доведеться сплатити мито та ПДВ.
Виплати військовим по 30 тисяч: МВФ розкритикував законопроєкт
Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян розкритикував ухвалений Верховною Радою законопроєкт про повернення виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, заявивши, що він не визначає джерела фінансування цих додаткових витрат.
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