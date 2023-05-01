Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2% — за межею бідності опинились 7,1 мільйона людей. Про це йдеться в звіті Світового банку, пише The Guardian.
Світовий банк: в Україні за межею бідності опинилися 7,1 мільйона людей
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Здорожчання життя
В Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги — деякі з них на 50%.
«Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності», — попередив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.
Що стосується рівня бідності, то великий розрив спостерігається між містами й селами. Найбільш відчутними наслідки зубожіння є саме в сільській місцевості.
Економіст Олена Білан розповіла, що ситуація могла б бути ще гіршою без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти.
Читайте: Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро — Світовий банк
«Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% — знову ж таки, що могло бути й гірше — але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%», — розповіла вона журналістам.
Білан додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування.
Коментарі - 1