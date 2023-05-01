Сьогодні закінчується строк подання декларації про майновий стан і доходи

1 травня 2023 року закінчується строк подання декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік громадянами, які зобов’язані її подати відповідно до розділу IV Податкового кодексу, а особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна.

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Хто мав подати декларації

«Останній день подання декларацій був вчора, але п. 49.20 ст. 49 Кодексу передбачено, що, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем», — написала Южаніна.

За її словами, цього року до категорії тих, хто повинен був подати декларацію, потрапили і наші громадяни, які через війну виїхали з України та отримали тимчасовий прихисток за кордоном (як такі, що в 2022 році отримували іноземні доходи).

Южаніна нагадала, що Верховною Радою внесено зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких обов'язок громадян із подання щорічної декларації вважатиметься виконаним, якщо в інших країнах вони отримують лише соціальні виплати/іноземну допомогу.

«Проте законопроєкт із 17.04.2023 року досі знаходиться на підписі у Президента України», — пише вона.



До того ж можна скористатися пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПК: якщо у платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

Як подати декларацію

Декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку, зокрема через сервіс електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи».