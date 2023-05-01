Виплати військовим по 30 тисяч: МВФ розкритикував законопроєкт

Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян розкритикував ухвалений Верховною Радою законопроєкт про повернення виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, заявивши, що він не визначає джерела фінансування цих додаткових витрат.

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В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він пояснив, що через це реалізація законопроєкту на цьому етапі може призвести до зростання бюджетного дефіциту у 2023 році.

«Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи чи суттєві запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, проте такі заходи практично неможливі без негативного впливу на економіку та фінансовий ринок», — зазначив Степанян.

Представник МВФ додав, що позики для фінансування таких витрат можуть поставити під ще більшу загрозу стійкості боргу України, який вже перебуває під тиском.

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Степанян також визнав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни великі та нестабільні. Однак він наголосив, що Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики, зміненої дією пандемії COVID-19 і війною.

«У цьому контексті влада зобов’язалася відновити та посилити дію статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситись зміни як у частині доходів, так і в частині видатків», — резюмував він.

Військові за наказом президента України з 2022 року отримували 30 тисяч гривень доплати після мобілізації, проте з лютого 2023 року їх було вирішено скасувати в тилу.

Нагадаємо

10 квітня Верховна Рада затвердила новий законопроєкт із поправкою, що дає змогу повернути доплату в 30 тисяч гривень українським військовим незалежно від того, чи перебувають вони в тилу.

12 квітня у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн.