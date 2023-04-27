Головне за четвер: Ставка НБУ, курс валют та покращення прогнозу щодо зростання ВВП та інфляції

З кінця цього тижня і весь наступний цінники на євро в обмінниках і касах банків знову часто змінюватимуться, причому стрибки курсу можуть бути дуже відчутними. Чому це відбуватиметься і за скільки можна буде купити і продати євровалюту, розповість «Мінфін».

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Нацбанк значно покращив прогнози зростання ВВП та інфляції

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%. НБУ також суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році. Регулятор прогнозує сповільнення інфляції до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: куди зараз можна вкласти гроші, депозити в банках, купівля ОВДП та військових облігацій, купівля золота та срібла, бізнес у торгівлі та побутові послуги, міжнародні облігації України, інвестиції в криптовалюту, інвестиції в землю, прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року.

Як купити колекційні монети в Україні: що пропонують НБУ, банки та перекупники

1 травня у продажу має з'явитися нова колекційна монета НБУ «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Навіть під час війни регулятор продовжує випуск пам'ятних монет та банкнот, і попит на них залишається високим: хтось хоче придбати їх «для історії» і власних колекцій, хтось — сподіваючись на подальше подорожчання. Але купити сучасну нумізматичну продукцію не так вже й просто. Чому так відбувається, і як придбати колекційні гроші, розповість «Мінфін».