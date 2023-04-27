Головне за четвер: Ставка НБУ, курс валют та покращення прогнозу щодо зростання ВВП та інфляції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 квітня 2023, 20:01 Читать на русском

Головне за четвер: Ставка НБУ, курс валют та покращення прогнозу щодо зростання ВВП та інфляції

Курс євро на початку травня: 10 найкращих днів для спекулянтів

З кінця цього тижня і весь наступний цінники на євро в обмінниках і касах банків знову часто змінюватимуться, причому стрибки курсу можуть бути дуже відчутними. Чому це відбуватиметься і за скільки можна буде купити і продати євровалюту, розповість «Мінфін».

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Нацбанк значно покращив прогнози зростання ВВП та інфляції

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%. НБУ також суттєво покращив прогноз інфляції у 2023 році. Регулятор прогнозує сповільнення інфляції до 14,8% за підсумками року, порівняно із 18,7% у попередньому прогнозі.

Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: куди зараз можна вкласти гроші, депозити в банках, купівля ОВДП та військових облігацій, купівля золота та срібла, бізнес у торгівлі та побутові послуги, міжнародні облігації України, інвестиції в криптовалюту, інвестиції в землю, прогноз курсу долара та євро на період з 27 квітня по 3 травня 2023 року.

Як купити колекційні монети в Україні: що пропонують НБУ, банки та перекупники

1 травня у продажу має з'явитися нова колекційна монета НБУ «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Навіть під час війни регулятор продовжує випуск пам'ятних монет та банкнот, і попит на них залишається високим: хтось хоче придбати їх «для історії» і власних колекцій, хтось — сподіваючись на подальше подорожчання. Але купити сучасну нумізматичну продукцію не так вже й просто. Чому так відбувається, і як придбати колекційні гроші, розповість «Мінфін».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами