Головне за четвер: Облігації Нової пошти, регулювання криптовалют в ЄС та подорожчання готівкової валюти

Платіжна система NovaPay, що входить до групи «Нова пошта», на біржі ПФТС провела публічне розміщення дебютного випуску облігацій. «Мінфін» розбирався, чим займається ця компанія, та чи варто їй довіряти свої гроші.

Євросоюз затвердив регулювання криптовалют

Європарламент ухвалив закон для легалізації та регулювання криптоактивів в ЄС MiCA. Текст розробляли та переписували протягом трьох останніх років, але колапси на глобальному ринку криптоактивів пришвидшили процес.

В НАБУ прогнозують подорожчання готівкової валюти. Як зміниться курс

Уже в травні, ймовірно, знову спостерігатимемо подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї. Про це заявила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Заборона імпорту та транзиту українського зерна. Чому це сталося і що значить для України (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: Імпорт та транзит українського зерна. Заборона імпорту української сільгоспродукції та її транзиту через деякі країни Європи. Що значить для України заборона імпорту зерна. Прогноз курсу долара та євро на період з 20 по 26 квітня 2023 року.

Укрпошта може отримати націоналізований PIN Банк — ЗМІ

Укрпошта планує отримати в управління раніше націоналізований PIN Банк. Останні п’ять років керівник Укрпошти Ігор Смілянський мріє вивести державного оператора пошти на банківський ринок.