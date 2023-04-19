Головне за середу: Гривневі депозити, «Маски-шоу стоп» та збитки від заборони аграрного експорту

Банки продовжують змінювати депозитні пропозиції, ставки потроху зростають. Яку дохідність наразі пропонують за вкладами приватних вкладників банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9211 зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу України, який забороняє вилучати техніку під час обшуків у компаніях.

У Мінагрополітики рахують збитки від заборони аграрного експорту

Через країни Східної Європи йшла приблизно половина аграрного експорту України. Через заборону збитки можуть становити «сотні мільйонів доларів». Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Україні вдалося розблокувати транзит агропродукції через Польщу

Транзит української сільськогосподарської продукції через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга на п'ятницю (з 20 на 21 квітня).

Інвестори шортять долар: чи виправдаються їхні ставки на падіння «зеленого»

Минулого тижня долар досяг найнижчого рівня за рік щодо інших валют. Але багато хто вважає, що свого дна «зелений» не досяг. Чому інвестори роблять ставку на подальше ослаблення долара і що може завадити цьому — розповість «Мінфін».