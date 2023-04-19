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19 квітня 2023, 8:15 Читать на русском

Україні вдалося розблокувати транзит агропродукції через Польщу

Транзит української сільськогосподарської продукції через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга на п'ятницю (з 20 на 21 квітня). Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко за результатами переговорів із польською стороною у фейсбуці.

Транзит української сільськогосподарської продукції через територію Польщі буде розблоковано у ніч із четверга на п'ятницю (з 20 на 21 квітня).
Фото: facebook.com

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Транзит продукції

«Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію», — написала Свириденко.

Вона додала, що польська сторона поінформувала про технічні аспекти транспортування української продукції територією Польщі.

«Ми впевнені, що українські експортери з відповідальністю ставитимуться до цих вимог», — заявила міністр.

Читайте: Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Україна зобов'язалася припинити експорт зерна до Польщі через протести місцевих фермерів 7 квітня. Фермери вважають, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі, і місцеві виробники змушені працювати у збиток.

Проблеми з імпортом

Раніше «Мінфін» писав, що Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

16 квітня про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів з України заявив також міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
19 квітня 2023, 8:39
#
Однак гострі питання у відносинах з Польщею останніми роками вирішуються дуже швидко. Тому проблем не передбачається.
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