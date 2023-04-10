Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим: хто може розраховувати на надбавку

Парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Він зазначив, що за прийняття відповідного законопроєкту № 8312 у другому читанні проголосували 277 народних депутатів.

«Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! (№ 8312) „За“ проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським», — написав Гончаренко.

Щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Інший нардеп Дмитро Разумков заявив, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що відповідна поправка № 48 набрала у залі необхідні 254 голоси, хоча і не була підтримана профільним комітетом.

За його словами, кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені.

«Щодо новини про «повернення виплат 30К для військових» Справді 254 голосами пройшла правка #48… Але тут треба звернути увагу на саму правку. Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)

І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало, скоріш за все потрібно змінювати бюджет — обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули", — пояснив Железняк.

Хто може розраховувати на 30 000

Відповідно до законопроєкту, поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

100 000

Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Водночас це не стосується курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.