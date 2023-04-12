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12 квітня 2023, 11:38 Читать на русском

Виплати військовим по 30 тисяч. У Раді заблокували закон

У Верховну Раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн. Відповідний документ 11 квітня зареєстрував народний депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль. Про це свідчать дані на сайті Ради.

У Верховну Раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн.
Фото: informator.ua

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«Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради», — написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

Щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 10 квітня, парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових.

Закон передбачає, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Проте, за словами Железняка, кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені.

«Щодо новини про «повернення виплат 30К для військових» Справді 254 голосами пройшла правка #48… Але тут треба звернути увагу на саму правку. Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)

І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало, скоріш за все потрібно змінювати бюджет — обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули", — пояснив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+75
Игорь УА
Игорь УА
12 квітня 2023, 12:14
#
Как этот депутат решился решился заблокировать, может жребий тянули. Все хорошие такие популисты, один Владимир Цибаль согласился выставить себя жадиной:)
+
+39
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 13:56
#
Было б неплохо что бы те кто так стал «заботится о военных и силовиках» показали пример с себя, для этого не нужно голосов в ВР. Просто сделай доплату +30к всем работникам своих фабрик и магазинов, ведь збитая в тылу ракета одинаково может упасть как в торговую точку или фуру так и в полицейский автомобиль или военкомат.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 квітня 2023, 14:43
#
Прикалываетесь?! Как можно забрать деньги у чинуш, набсоветов, всяких «топ» менеджеров, судьишек, прокуроришек, наконец-то отобрать у всей этой шушеры ничем не обоснованные многотысячные пенсии, наконец-то у себя любимых, ведь все это сборище одно целое воровское сообщество засевшей на госкормушке!
+
+9
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 14:50
#
Я Вам скажу если Вы у перечисленных Вами категорий заберете з/п ВООБЩЕ, то ни 1 не уволится все будут готовы «терпеть» годами. Но это уже другой вопрос.
Безусловно этим категориям давно нужно урезать выплаты, но явно не для того чтобы раздать тем кто будучи кадровым военным увельнул от фронта и приходит из дому на пол дня в часть поиграть в домино.
Ходят по городу здоровые мужики лет по 25-30 раздают повестки 50 летним, служба идет.
+
0
Ferox
Ferox
12 квітня 2023, 12:15
#
😭😭😭😭🤷‍♂️🤷‍♂️
+
+15
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 12:17
#
А замість безмістовної «Нагадаємо» яка займає 2/3 тексту можна було написати трохи про мотивацію депутатів які внесли цю постанову.
+
+54
penetrator1963
penetrator1963
12 квітня 2023, 14:23
#
Та это разумков *** лодку качает. объективно, кто в тылу, с какого перепугу им должны быть доплаты? я тоже в тылу, где мои доплаты? на передовой — тут без вопросов. людям квартиры ракетами уничтожили, им жить негде. им денег не находят ни на компенсацию жилья, ни даже на мелкий ремонт. а сотням тысяч силовиков, которые выполняют свою обычную работу, просто во время военного положения, с потолка дайте доплату. тем более, если её негде взять. так что всё по делу. а то что в раде полно жлобов-популистов, петя вот войну за неделю обещал закончить. а вылезло всё в два минска, томос и кучу коррупционных скандалов. нам такой популизм не нужен.
+
+25
matroskin
matroskin
12 квітня 2023, 14:43
#
Человека никто не призывал, он сознательно выбрал работу военного/полицейского/пожарника, знал какой там уровень з/п, сознательно сам устроился. Для тех кто в тылу ничего в плане работы не поменялось, ну да есть риск прилета, но так он есть абсолютно для всех других специальностей. Отправляют пожарника или полицейского в зону БД-безусловно должна быть доплата, но…просто так +30к, лишь потому что военное положение это абсурд и двойной абсурд в стране с полуразрушенной экономикой.
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