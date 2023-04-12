Виплати військовим по 30 тисяч. У Раді заблокували закон

У Верховну Раду внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим у тилу в розмірі 30 000 грн. Відповідний документ 11 квітня зареєстрував народний депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль. Про це свідчать дані на сайті Ради.

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«Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради», — написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

Щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок, 10 квітня, парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових.

Закон передбачає, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Проте, за словами Железняка, кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені.

«Щодо новини про «повернення виплат 30К для військових» Справді 254 голосами пройшла правка #48… Але тут треба звернути увагу на саму правку. Якщо коротко вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)

І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало, скоріш за все потрібно змінювати бюджет — обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули", — пояснив Железняк.