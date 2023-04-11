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11 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Рейтинг МФО, обмеження відсотків за мікрокредитами та вартість житла

Рейтинг МФО: 22 найкращі пропозиції кредитів із пільговим періодом під 0,01%

Війна сильно вдарила по ринку мікрокредитування: зменшилися обсяги наданих позик та кількість «живих» фінкомпаній. Втім, отримати мікрокредит можливо і зараз. «Мінфін» дізнався, які суми і на який термін МФО готові давати клієнтам на пільгових умовах, і склав їх рейтинг.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,4 мільярда

На аукціоні 11 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,37 млрд грн в еквіваленті, що на 2,18 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,55 млрд грн.

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Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану, який дозволить НБУ почати націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк).

НБУ готується обмежити відсотки за мікрокредитами

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Від 49,4 тис за квадрат в Києві до 22,1 тис. грн біля Сум: скільки зараз коштує житло

Український будівельний ринок відновлюється: лише минулого місяця в експлуатацію було здано 66 новобудов. Як за час війни змінилися ціни на нерухомість і скільки коштує оренда житла, дослідив маркетплейс Dim.ria. «Мінфін» публікує результати дослідження.

Чому МВФ це погано. Як його допомога гальмує розвиток країни (відео)

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про Міжнародний валютний фонд і Україну. Чому МВФ це погано і чому його допомога гальмує розвиток країни.

Джерело: Мінфін
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