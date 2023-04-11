На аукціоні 11 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,37 млрд грн в еквіваленті, що на 2,18 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,55 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,4 мільярда
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Що пропонували інвесторам
11 квітня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 94,89 млн грн під 18,50% із погашенням 13 березня 2024 року;
- 607,34 млн грн під 19,00% із погашенням 26 червня 2024 року;
- 738,06 млн грн під 19,60% із погашенням 2 квітня 2025 року.
В іноземній валюті:
- $23,05 млн під 4,85% з погашенням 21 березня 2024 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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