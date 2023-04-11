Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,4 мільярда

На аукціоні 11 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,37 млрд грн в еквіваленті, що на 2,18 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,55 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

11 квітня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

94,89 млн грн під 18,50% із погашенням 13 березня 2024 року;

607,34 млн грн під 19,00% із погашенням 26 червня 2024 року;

738,06 млн грн під 19,60% із погашенням 2 квітня 2025 року.

В іноземній валюті:

$23,05 млн під 4,85% з погашенням 21 березня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.