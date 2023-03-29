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29 березня 2023, 12:42 Читать на русском

Акціонери закликали Raiffeisen Bank визначитися стосовно бізнесу у РФ

Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) під час загальних зборів у четвер зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) під час загальних зборів у четвер зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку.
Фото: 24tv.ua

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«Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або «вихід» з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або «залишитися і пояснити», — заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів (IVA) Флоріан Бекерманн.

Він зауважив, що мовчання керівництва ставить банк в дедалі небезпечніший для репутації кут.

За словами Бекерманна, у разі виходу з Росії в інтересах акціонерів потрібно також провести позачергові загальні збори акціонерів RBI.

В IVA зазначили, що невизначеність стосовно майбутнього бізнесу Raiffeisen Bank International у РФ негативно впливає на вільний обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.

Крім того, інвестори розкритикували рішення правління RBI відтермінувати виплату дивідендів минулого року. Асоціація побоюється подібного розвитку подій і цьогоріч.

Читайте також: ЄЦБ тисне на Raiffeisen Bank щодо виходу з РФ — Reuters

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для цього рішення стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen Bank ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
29 березня 2023, 13:27
#
Репутація давно порушена. Токсичний бізнес з росією.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2023, 14:11
#
Акционеры RBI хотят противоположного — и доходы не потерять и вывести бизнес из россии на «приемлемых» для акционеров условиях, а в реальной жизни такое очень маловероятно …
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