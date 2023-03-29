Акціонери закликали Raiffeisen Bank визначитися стосовно бізнесу у РФ

Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) під час загальних зборів у четвер зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

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«Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або «вихід» з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або «залишитися і пояснити», — заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів (IVA) Флоріан Бекерманн.

Він зауважив, що мовчання керівництва ставить банк в дедалі небезпечніший для репутації кут.

За словами Бекерманна, у разі виходу з Росії в інтересах акціонерів потрібно також провести позачергові загальні збори акціонерів RBI.

В IVA зазначили, що невизначеність стосовно майбутнього бізнесу Raiffeisen Bank International у РФ негативно впливає на вільний обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.

Крім того, інвестори розкритикували рішення правління RBI відтермінувати виплату дивідендів минулого року. Асоціація побоюється подібного розвитку подій і цьогоріч.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Підставою для цього рішення стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen Bank ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».