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17 березня 2023, 10:00 Читать на русском

НБУ пояснив зниження інфляції в Україні другий місяць поспіль

У лютому 2023 року тривало сповільнення споживчої інфляції в річному вимірі (р/р) — до 24,9% з 26,0% у січні. Ціни зростають повільніше, ніж прогнозував національний банк України.

У лютому 2023 року тривало сповільнення споживчої інфляції в річному вимірі (р/р) — до 24,9% з 26,0% у січні.
Фото: bank.gov.ua

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Фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2023 року, внаслідок більшої, ніж припускалося, пропозиції продовольства та пального, а також кращої ситуації в енергетиці.

«Інфляцію також стримувало поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація в готівковому сегменті валютного ринку, в тому числі завдяки вжитим НБУ заходам. Ці чинники знівелювали ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених, зокрема, з метою забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії», — йдеться в повідомленні.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво пригальмувало (до 27,8% р/р) передусім завдяки стабілізації ситуації в енергетиці та зменшенню витрат бізнесу. Так, нижчими темпами зростали ціни на хліб та борошняні вироби, безалкогольні напої, а також консерви.

З огляду на ліпшу ситуацію в енергетиці та зниження експортних цін повільніше зростала вартість молочних продуктів, а також соняшникової олії. Зміцнення гривні в готівковому сегменті валютного ринку сповільнило подорожчання імпортних продуктів.

Зростання цін на непродовольчі товари практично залишилося на рівні попереднього місяця (22,2% р/р). Подорожчання цих товарів стримувалося поліпшенням інфляційних очікувань, у тому числі через сприятливу ситуацію в готівковому сегменті валютного ринку, а також слабким та нерівномірно розподіленим за товарами й регіонами споживчим попитом.

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Повільніше зростали ціни на окремі товари особистого догляду, електроніку, фармацевтичні товари, меблі та автомобілі. Натомість прискорилося подорожчання товарів для дому, одягу та взуття, що відображало збільшення витрат бізнесу в попередні місяці для забезпечення енергетичної автономності.

Темпи зростання вартості послуг також майже не змінилися (15,6% р/р). Туристичні послуги, послуги закладів громадського харчування, готелів, кінотеатрів дорожчали повільніше, що може пояснюватися як слабшим попитом, так і поліпшенням ситуації з енергопостачанням.

Натомість вищими темпами зростала вартість медичних, страхових, ветеринарних, телекомунікаційних послуг — під впливом збільшення витрат. Прискорилося й подорожчання послуг електриків та сантехніків з огляду на збереження високого попиту через наслідки відключень електроенергії.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування зменшилися до 38,0% р/р

Нижчими темпами дорожчали борошно та крупи, зважаючи на кращі, ніж очікувалося, врожаї. Сповільнилося зростання цін на м’ясо завдяки зниженню цін на корми та слабкий попит.

Нижчі імпортні ціни стримували здорожчання цитрусових. Деокупація частини Херсонщини минулого року та подальше налагодження поставок до регіону також стримували зростання вартості сирих продуктів харчування.

Водночас через скорочення пропозиції внаслідок низького врожаю вищими темпами зростали ціни на овочі, зокрема на цибулю, моркву та тепличні овочі.

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Останні дорожчали ще й з огляду на зростання витрат бізнесу в попередні місяці через дефіцит електроенергії, а також наслідки землетрусу в Туреччині. Крім того, прискорилося подорожчання яєць.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 14,4% р/р

Повільніше дорожчали алкогольні напої під впливом слабшого попиту та достатньої імпортної пропозиції. Пригальмувало й зростання цін на транспортні послуги завдяки стабілізації цін на пальне.

Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення також стримував адміністративну інфляцію. Натомість з огляду на планове підвищення акцизів подорожчання тютюнових виробів очікувано прискорилося.

Значно зменшилися темпи подорожчання пального — до 42,0% р/р

Це насамперед пояснюється зниженням світових цін на нафту в річному вимірі. Вагомий вплив також мали зменшення дефіциту електроенергії та попиту на пальне, у тому числі завдяки теплій погоді, накопиченим громадянами та бізнесом запасам.

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«Інфляція сповільнюється другий місяць поспіль. Зниження інфляції почалося раніше і відбувається швидше, ніж передбачав січневий прогноз Національного банку. Водночас зберігаються ризики посилення інфляційного тиску з огляду на високі безпекові ризики і тимчасовий характер окремих чинників, що зумовили відхилення інфляції від прогнозу», — підкреслив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+41
bonv
bonv
17 березня 2023, 10:52
#
Пояснювати всі вміють.
+
+82
kadaad1988
kadaad1988
17 березня 2023, 12:12
#
Очередная наглая брехня!!! Ценники растут чуть-ли не каждый день!
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
17 березня 2023, 13:32
#
У таких как вы всё брехня.
А потом вы говорите: «власть не предупредила нас о войне!!!»
А вы слушаете кого-то разве? У вас всё брехня и фейки.
Научитесь верить своим наконец-то, а не слушать каких-то идиотов псевдоэкспертов.
Да, проблемы есть. Война.
Но серьезные дяди в правительстве все решают и решат.
На благо людей и народа, иначе уже не будет.
Никак по другому. Только вперед.
+
0
Ivavita
Ivavita
17 березня 2023, 14:12
#
Так свої ж експерти готували нас до травневих свят! І, серйозні дяді у владних кабінетах непогано так рішають… і не лише для народу).
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
17 березня 2023, 14:20
#
А кто тебе, дятел, сказал, что я слушаю таких «эксперДов»!? Почему я должен слушать и терпеть власть, которая тупо грабит народ и страну?! Я давным-давно сам себе эксперт, годы прожиты не даром!
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
17 березня 2023, 16:41
#
Грабит нас только враг, разрушая наши города, убивая наших людей.
Ты тупо манипулируешь сейчас.
Причем очень нагло и примитивно.
Пока наши ребята на фронте защищают родину, наш президент и правительство делают ВСЁ возможное что бы сохранить государство и гос.управление.
Мы сохранили гос.управление, сохранили финансовую и банковскую систему, талонов на еду и прочего как видишь нет. Как и обвалов фронта и особых проблем с обеспечением миллионой армии.
Что говорит о высоком уровне квалификации госаппарата и в целом высоком уровне управления государством.
И хочу заметить, тем кто «грабят народ и страну» США не помогают как и Запад.
Тем кто «грабят страну и народ» США даже 1 миллиард не дают. Как не дали вору и предателю Порошенко.
Задумайся над этим, и научись разговаривать нормально.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 березня 2023, 17:27
#
Во-первых, про научись, так кто тебя учил тыкать незнакомым людям?! Во-вторых я никоим образом не собираюсь защищать воровского подонка парашенка. зеленая власть тырила на дорогах, теперь на гуманитарке, снабжении армии яйцами по 17 гривень зи килограмм и яблоками по 51 гривне (это только официально). Штаты должны Украине по гроб жизни за то, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, а их поставки вооружений это капля в море! Когда штаты поставят Украине ракеты большой дальности, когда передадут танки и самолеты? Реально власть ничего не делает для населения и живет только за счет финансового вливания запада, что было бы при любой власти в Украине.
+
0
SZlats
SZlats
17 березня 2023, 14:11
#
На бумаге все всегда хорошо она как мантра))))))
На то она и бумага, а реальность всегда другая)
+
0
neverice
neverice
17 березня 2023, 14:43
#
Якби ви читали трохи далі заголовку, то там прям так і написано — у другому реченні. «Ціни зростають повільніше, ніж прогнозував НБУ». Але зрозуміти це дано далеко не всім.
Як таке можливо, що темпи інфляції падають, а ціни ростуть? Це ж брехня :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 15:19
#
Цены на продукты +150%,опзжешники пугают повышением тарифов на коммуналку.
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