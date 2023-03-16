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16 березня 2023, 20:01 Читать на русском

Головне за четвер: Ставки НБУ та ЄЦБ, обмеження на валютному ринку та компенсація за зруйноване житло

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. За словами голови НБУ Андрія Пишного, такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтримці стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом'якшення обмежень на ньому.

Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, запроваджені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.

ЄЦБ підвищив ставку до 3,5% річних

Європейський центробанк підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів з 3% до 3,5% на засіданні в четвер, 16 березня. На таке ж значення регулятор підняв ставку за депозитами — її було підвищено до 3%. Ставку за маржинальними кредитами було підвищено до 3,75%.

Власникам євро — «пристібнутися»: які загрози несуть рішення ФРС та ЄЦБ

Світові валютні ринки знову серйозно лихоманять. Занадто агресивна політика ФРС США та ЄЦБ щодо підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією повертається бумерангом на всі сегменти фінансового ринку.

Компенсація за зруйноване житло: у Раді назвали терміни отримання виплат

Після ухвалення наприкінці лютого Верховною Радою законопроекту № 7198 усі інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію.

Крах банків у США: причини, наслідки для світової економіки та що це означає для України (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про таке: чи призведе банкопад до Америки у велику фінансову кризу? Прогноз курсу долара та євро на період з 16 по 22 березня 2023 року.

Марченко: Наразі купувати житло у новобудові дешевше у тих, хто купив його на «котловані»

Введення в експлуатацію нового житла за результатами минулого року скоротилося майже на 40%. Попит упав до 15−20% від довоєнного рівня. Втім і зараз є компанії, які продовжують будувати нові будинки і боротися за свого клієнта. Навіщо будувати в зоні прильотів, як боротися за свого покупця зараз, і що реально відбувається на вітчизняному ринку нерухомості, «Мінфіну» розповів Марк Марченко, засновник SENSAR Development.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:52
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