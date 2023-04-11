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11 апреля 2023, 7:50 Читати українською

Зарплаты и стоимость жизни: как они изменились за год в Украине и соседних странах

Как изменилась стоимость жизни в Украине и соседних государствах, ЭП пронализировала на основе открытых данных глобальной базы Numbeo. «Минфин» выбрал главное.

За последний год жизнь в Украине существенно подорожала.

Крутое пике доходов

По данным Центра экономических стратегий, реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали на 21%, номинальная средняя зарплата с начала большой войны снизилась примерно на 5%.

В частном секторе зарплаты сократились сильнее, чем в государственном. К тому же значительно сузился рынок труда.

По открытым данным Госстата, в начале 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14,6 тыс. грн (455 евро по тогдашнему курсу НБУ). Приблизительно такие же цифры озвучивал агрегатор для поиска работы work.ua.

По итогам 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14,8 тыс. грн (380 евро по курсу НБУ в конце декабря). Как свидетельствуют данные work.ua, в начале апреля 2023 этот показатель увеличился до 16 тыс. грн.

То есть, в гривне средняя зарплата выросла, а в валюте уменьшилась на €75. Минимальная зарплата в 2023 году составляет 6,7 тыс. грн (€166).

Минимальная зарплата в странах ЕС — неоднозначная категория. В одних государствах этот показатель существует, в других отдан на усмотрение работодателей и профсоюзов. Статистические данные о минимальном заработке в странах ЕС публикует Евростат.

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Сравнение минимальной зарплаты в Украине и соседних странах

Сравнение минимальной зарплаты в Украине и соседних странах

То есть самые высокие средние зарплаты среди соседних стран — в Польше и Словакии. Цифры указаны без учета налогов.

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Где жизнь самая дорогая

Исходя из открытых данных Numbeo, ориентировочные ежемесячные расходы в Украине на человека составляют около 14,3 тыс. грн. (€360). Это без затрат на аренду жилья.

Этот показатель высчитывался по данным больших и средних городов. К примеру, в Киеве стоимость жизни выше средней — 16,9 тыс. грн или около €425.

Примерные средние месячные расходы в Молдове составляют 9,7 тыс. леев (19,4 тыс. грн или €485). То есть стоимость жизни в этой стране на 30,2% выше, чем в Украине.

В Кишиневе стоимость жизни составляет 10,3 тыс. леев (20,6 тыс. грн. или €515). То есть столица Молдовы на 13,4% дороже украинской столицы.

В Румынии средняя стоимость жизни составляет 2,6 тыс. леев (21 тыс. грн. или €525) — на 48,7% выше, чем в Украине. Чтобы прожить месяц в столице страны, нужно 3 тыс. леев (24,2 тыс. грн. или €606), то есть на 42,5% больше, чем в Киеве.

Приблизительные месячные расходы на человека в Польше составляют 2,7 тыс. злотых (23 тыс. грн. или €578). Таким образом, стоимость жизни в соседней стране на 54,7% выше, чем в Украине.

Расходы на жизнь в Варшаве составляют 3 тыс. злотых (25,6 тыс. грн. или €642) — на 47,2% больше, чем в Киеве.

В Венгрии средние месячные расходы на человека составляют 219,7 тыс. форинтов (23,1 тыс. грн. или €579). То есть стоимость жизни там на 66,3% выше, чем в Украине.

В Будапеште средние месячные расходы составляют 249,7 тыс. форинтов (26,2 тыс. грн или €658), что на 58,9% больше, чем в Киеве.

Наибольший разрыв между Украиной и Словакией — 75,5%. Стоимость жизни человека составляет €632 (25,2 тыс. грн). Ежемесячные расходы в Братиславе составляют €707 (28,2 тыс. грн) — на 62,9% больше, чем в Киеве.

Стоимость жизни выросла у всех: где больше всего

Средние месячные расходы в Украине и соседних странах в евро

Средние месячные расходы в Украине и соседних странах по евро

*Стоимость пересчитана в евро из национальных валют по курсу НБУ на 1 число месяца.

Таким образом, в апреле 2023 наивысшая стоимость жизни среди соседних стран была в Словакии. К тому же это единственное государство из перечня, в котором обращается евро.

Если сравнивать с показателями 2022 года, средняя стоимость жизни выросла у всех соседей Украины.

Проезд: где дешево, а где совсем не бюджетно

Стоимость проезда в Украине самая низкая среди соседних стран. Средняя разовая поездка в общественном транспорте стоит 10 грн (€0,25), а месячный проездной — 340 грн (€8,5).

В Киеве единый электронный билет (Kyiv Smart Card) для 50 поездок на всех видах общественного транспорта стоит 325 грн или около €8. Литр бензина А-95 в Украине стоит в среднем 47 грн или €1,2.

В Молдове билет на общественный транспорт стоит 6 лей (€0,3), а месячный абонемент можно купить за 235 лей (€11,8). Средняя стоимость бензина в стране — 27,7 лея или €1,4.

Передвигаться в Румынии тоже дороже. Средняя стоимость разовой поездки — 3 лея (€0,6). Абонемент в месяц можно приобрести за 80 леев (€16,2). Литр бензина стоит 7,7 лея или €1,57.

В Польше средняя стоимость поездки составляет 4 злотых (€0,86), а месячный абонемент стоит 110 злотых (€23,5). За литр бензина придется заплатить 6,7 злотых или €1,43.

Средняя стоимость проезда в Словакии — €0,9 евро, месячного абонемента — €25. Литр бензина стоит 1,62 евро.

В Венгрии разовый билет стоит 350 форинтов (€0,9), месячный абонемент — 9,5 тыс. форинтов (€25). Средняя цена литра бензина — 541 форинт или €1,43.

У кого продукты — как роскошь

Для оценки средней стоимости продуктов на Западе следует сформировать корзину из базового набора товаров: молоко, хлеб, яйца, сыр, рис, куриное филе, картофель и вода.

В пересчете на евро самая дешевая продуктовая корзина вышла в Украине и Польше. Для сравнения: год назад такая корзина в Украине стоила 456 грн или €13,75 по тогдашнему курсу.

В Польше год назад аналогичный набор продуктов можно приобрести за €10,1 (46 злотых). В Словакии сейчас самая дорогая продуктовая корзина, а год назад она стоила €13,2 — вдвое меньше.

Стоимость продуктовой корзины в Украине и соседних странах

Стоимость продуктовой корзины в Украине и соседних странах

В Украине человек может оставить в недорогом ресторане 200 грн (€5) и выпить чашку капучино за 40 грн (€1).

В Молдове такой обед обойдется в 120 леев (€6) и 26 леев (€1,3) — кофе. За обед в недорогом польском ресторане придется заплатить 35 злотых (€7,5) и 12 злотых (€2,6) за кофе.

Поесть в Румынии можно за 35 лей (€7), выпить кофе — за 10 лей (€2). Аналогичные цены — в Словакии. В Венгрии обед стоит 3 тыс. форинтов (€7,9), кофе — 638 форинтов (€1,7).

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Где можно жить по «самым низким тарифам»

Общая стоимость жизни в странах оценивается без учета арендной платы, поэтому сравнивается стоимость коммунальных услуг: электроэнергии, отопления, водоснабжения и вывоза мусора.

В Украине жители 85-метровой квартиры платят за коммунальные услуги 3 тыс. грн (€75,5), в Молдове — 3,3 тыс. леев (€165), в Румынии — 626 леев (€126,5), в Польше — 952 злотых (€204).

В Словакии средняя стоимость коммунальных услуг составляет €196, в Венгрии — 51,5 тыс. форинтов (€136).

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Комментарии - 3

+
+30
Abramon
Abramon
11 апреля 2023, 8:47
#
«В Україні мешканці 85-метрової квартири платять за комунальні послуги 3 ти.с грн (€75,5)" — це де такі комунальні послуги? Наприклад в будинку 3000 грн. за трикімнатну — це лише централізоване опалення! Якісь занадто опосередковані цифри.
+
+15
Benderitto
Benderitto
11 апреля 2023, 9:28
#
Если поставить счетчик, прикрутить батареи, мерзнуть и на всем чем можно экономить, то на 3000 грн. за всё выйти можно
+
0
Abramon
Abramon
11 апреля 2023, 9:54
#
Який лічильник, коли вертикальне розведення опалювальних труб на квартири по будинку?
Дізнайтесь з якого року в Україні почали будувати будинки з горизонтальним розведенням і чи масово їх набудували таких будинків, в таких будинках, дійсно, ставлять лічильники на тепло для кожної квартири.
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