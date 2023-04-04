Как НБУ и центробанки мира сдерживают рост цен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2023, 10:50 Читати українською

Как НБУ и центробанки мира сдерживают рост цен

Масштабные программы стимулирования экономик во время коронакризиса стали одной из причин рекордного ценового всплеска в мире. Это заставило большинство центральных банков быстро усиливать монетарные политики и применять полузабытые, а иногда и нетрадиционные инструменты.

Масштабные программы стимулирования экономик во время коронакризиса стали одной из причин рекордного ценового всплеска в мире.

Что именно делают регуляторы и к каким последствиям это приводит, в колонке для Экономической правды рассказали начальник управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Михаил Ребрик, главный экономист управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Виктория Плачинда и ведущий экономист управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Виталий Крамар.

Проблемы ликвидности

Рекордное ускорение мировой инфляции и разбалансирование инфляционных ожиданий в 2022 г. побудили ЦБ перейти к усилению монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности. В то же время, ЦБ многих стран столкнулись с вялой реакцией рыночных ставок на повышение ключевых ставок — с побочным эффектом профицита ликвидности, который сформировался из-за масштабных программ стимулирования экономик во время коронакризиса.

Для усиления влияния на инфляцию ведущие ЦБ начали переходить к так называемому количественному сжатию. Так, ФРС США свернула программу количественного смягчения и начала сокращение баланса.

Для сворачивания программы целевого долгосрочного рефинансирования Европейский центробанк в октябре пересмотрел ее условия и анонсировал привязку ставки по таким операциям к ключевой ставке, что означает фактическое ее повышение с 0,75 до 3,5%. ЕЦБ также объявил о сокращении собственного портфеля ценных бумаг с марта 2023 г. в среднем на 15 млрд евро в месяц.

Проблема ограниченной монетарной трансмиссии из-за профицита ликвидности приобрела особую остроту именно в странах с развивающимися рынками. Из-за более низкого доверия к национальным валютам и традиционно менее закорененных инфляционных ожиданий угрозы долларизации экономик во многих странах существенно возросли.

Как и риски усиления девальвационного давления и последующего ускорения и без того высокой инфляции. Поэтому Ц Б развивающихся стран сфокусировались на борьбе с рисками, которые генерирует профицит ликвидности, чтобы усилить свою способность контролировать валютно-курсовые и инфляционные процессы.

Как действовали наши соседи

В 2022 году Ц Б Польши, Молдовы, Египта, Индии и Ганы для нормализации ликвидности банков активно применили один из традиционных и древнейших инструментов монетарной политики — повышение обязательных резервов (ОР).

Еще недавно этот инструмент использовался в основном для достижения макропруденциальных целей, в том числе — уменьшения уровня долларизации экономики. В 2022 году ЦБ, в частности Польши и Молдовы, четко артикулировали, что используют его с целью усиления монетарных условий.

ЦБ Польши повысил ключевую ставку на 500 б.п. (до 6,75%), а вдобавок — и норматив ОР, сначала с 0,5% до 2%, а впоследствии — до 3,5%. Повышение норматива позволило изъять около 19% общего объема ликвидности.

В итоге, монетарная трансмиссия усилилась: в ответ на решительное повышение ключевой ставки стремительно выросли процентные ставки по депозитам. Это привело к перемещению части средств с текущих счетов на срочные депозиты и оживило интерес к ценным бумагам правительства.

Молдова в 2022 году столкнулась с чрезвычайным инфляционным давлением (в октябре рост цен составил 34,6% в годовом исчислении). Ц Б Молдовы повысил ключевую ставку с 2,65% до 21,5%. Впрочем, монетарная трансмиссия была вялой: летом при инфляции около 30% и ключевой ставке 18,5%, средние процентные ставки по депозитам оставались на уровне около 8,5%.

В дополнение к повышению ключевой ставки для стимулирования сбережений в национальной валюте ЦБ ужесточил нормативы ОР. С середины 2022 года они выросли с 26% до 40% по средствам в национальной валюте и с 30% до 45% по средствам в СКВ.

Читайте также: Единороги, злотый или кавалерка: как заработать на Польше

В результате, в третьем квартале средневзвешенная ставка по срочным депозитам в национальной валюте для физических лиц повысилась до 13,1% (на 9,5 п.п. больше, чем годом ранее), а объемы новых срочных депозитов выросли с 6,9% до 66,2%.

Комплексные решения

Отдельные ЦБ пошли дальше, и, кроме повышения нормативов ОР, задействовали дополнительные инструменты. Интересен пример Ц Б Индонезии. Уровень инфляции в Индонезии не был слишком высоким, по сравнению с другими странами, — рост цен на пике в сентябре достигал 5,95%.

Между тем, местный ЦБ осознавал вызовы, генерируемые усилением монетарной политики в развитых странах. Так что в начале банк перешел к политике нормализации ликвидности.

Норматив ОР в национальной валюте постепенно повысили с 3,5% до 9% — исторического максимума. Такие шаги за полгода позволили связать около 22% объема ликвидности банков.

Дополнительно Ц Б Индонезии продавал государственные облигации из своего портфеля на вторичном рынке, а вдобавок — эмитировал собственные долговые инструменты со сроками от 1 до 12 месяцев. Абсорбировав ликвидность, ЦБ в августе приступил к циклу усиления процентной политики и постепенно повысил ключевую ставку с 3,5% до 5,75%.

Интересен и опыт Венгрии. Устойчивое усиление инфляционного давления заставило ЦБ этой страны еще с середины 2021 года вернуться к активной процентной политике: ключевую ставку повысили до 13% со сверхнизкого уровня 0,6%.

В 2021 году Ц Б Венгрии ввел новый инструмент — одномесячные дисконтные векселя. Сначала они выпускались на нерегулярной основе, но в октябре 2022 года ЦБ сделал эти операции регулярными, учитывая дальнейшее ускорение инфляции (выше 20%).

Кроме того, банки получили возможность размещать ликвидность на депозиты в ЦБ на срок до 6 месяцев. Так, в декабре 2022 года ЦБ с помощью одномесячных дисконтных векселей абсорбировал из банковской системы около 13% ликвидности, а еще около 20% стерилизовал через шестимесячные депозиты.

Но Ц Б Венгрии этим не ограничился. В октябре он начал проведение депозитных тендеров овернайт по ставке 18%. Предполагалось, что банки по этой ставке будут размещать на срок овернайт ликвидность, превышающую объемы сформированных ими ОР.

В декабре, исходя из среднедневных остатков, с помощью таких депозитных тендеров было «связано» около 40% банковской ликвидности. Эти операции стали основным инструментом монетарной политики Ц Б Венгрии, а ставка по ним — де-факто ключевой. Учитывая, что де-юре ключевая ставка осталась на уровне 13%, произошло значительное ужесточение монетарной политики.

К тому же, с октября ЦБ стремительно повысил норматив ОР с 1% до 5−10%: банки, по желанию, могли самостоятельно выбрать на квартал норму резервирования в пределах от 5% до 10%. Это помогло ЦБ в декабре дополнительно абсорбировать около 25% ликвидности банковской системы. Такие изменения поддержали трансмиссию монетарной политики.

Читайте также: Депозиты в НБУ: возможно ли и сколько на них можно заработать

В 2023 году Ц Б Венгрии продолжил экспериментировать с ОР. В январе он анонсировал повышение норматива ОР еще на 5 п.п. В феврале решил на 25% сформировавшихся резервов не начислять проценты, на 75% объема — начислять процент в размере ключевой ставки (13%). На дополнительные резервы, сформированные свыше норматива 10%, будет начисляться ставка депозитных тендеров овернайт (18%).

Что происходит в Украине

В марте 2021 года Национальный банк одним из первых среди ЦБ мира начал повышать ключевую ставку в ответ на ожидаемое ускорение инфляции. Это позволило уже той же осенью переломить инфляционный тренд (в большинстве стран он только набирал обороты) и завершить год с инфляцией на уровне 10%.

Чтобы обеспечить устойчивое понижение инфляции, тогда необходимо было усилить действенность процентного канала монетарной трансмиссии. Соответственно, в конце января 2022 года НБУ анонсировал, что в феврале повысит нормативы ОР по текущим счетам в национальной и иностранной валютах.

Однако, после полномасштабного вторжения РФ для поддержания ликвидности украинских банков (чтобы они, даже при реализации рисков, и в дальнейшем должным образом выполняли свои обязательства перед клиентами), НБУ отменил решение о повышении нормативов ОР.

Война привела к разрушениям, потерям и диспропорциям, которые обусловили очередной разворот инфляционного тренда — теперь в сторону роста. Когда снизилась неопределенность и украинцы начали возвращаться к экономической логике принятия решений, а спрос на валюту вырос, НБУ повысил учетную ставку.

Это решение нацеливалось на решение нескольких задач: снизить спрос на валюту, усилить устойчивость валютного рынка, дать возможность гражданам защитить свои сбережения от инфляции и, в конце концов, сдержать инфляцию.

Как и большинство стран, Украина с середины 2022 года столкнулась с вызовами структурного профицита ликвидности, который ожидаемо возник на фоне конвертации правительством иностранной валюты, полученной от международных партнеров. Второй источник профицита — эмиссионное финансирование дефицита бюджета со стороны НБУ для обеспечения военных нужд.

В итоге, эти средства осели на текущих счетах украинцев в банках, учитывая, что гривневые ставки по срочным депозитам оставались все еще недостаточно привлекательными для вкладчиков. Это создавало опасности для макрофинансовой стабильности. Понимая, что уровень ликвидности и дальше будет высоким из-за значительных бюджетных расходов, НБУ ввел меры по оптимизации структурного профицита ликвидности.

В декабре НБУ повысил на 5 п.п. нормативы ОР по средствам до востребования и на текущих счетах в национальной и иностранной валютах. А во избежание эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году НБУ разрешил банкам формировать до 50% ОР за счет бенчмарк-ОВГЗ. Позже НБУ дополнительно повысил нормативы ОР в два этапа.

В целом, в результате трех повышений нормативов ОР, общий объем резервов, формируемых банками, вырос более чем на 210 млрд грн (около 40% объема ликвидности банковской системы по состоянию на 21 марта). А благодаря механизму покрытия ОР бенчмарк-ОВГЗ за неполные три месяца 2023 года правительство привлекло от размещения гривневых ОВГЗ около 90 млрд грн. Для сравнения: объем привлеченных правительством гривневых ОВГЗ в 2022 году составил 164 млрд грн.

Недавно НБУ дополнительно уточнил механизм расчета ОР — с 11 мая 2023 года более низкие нормативы формирования банками ОР по срочным средствам на счетах населения в национальной (0%) и иностранной валюте (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев. Это усложнит манипуляции с ультракороткими вкладами для ухода от усиленных нормативов ОР и сохранит действенность этого монетарного инструмента.

Кроме того, с 7 апреля 2023 будет обновлен операционный дизайн монетарной политики путем одновременного:

  1. Ввода нового трехмесячного депозитного сертификата под фиксированную ставку на уровне учетной (25%). Объем средств, которые банки смогут вкладывать в такие сертификаты, будет определяться объемами портфеля гривневых депозитов населения от трех месяцев и последующим привлечением банками таких депозитов.
  2. Снижения ставки по депозитным сертификатам овернайт до 20%.

Эти меры должны оживить конкуренцию за вкладчиков, ведь лучшую доходность по сертификатам будут получать только те банки, которые активно привлекали и будут привлекать у граждан гривневые депозиты сроком от трех месяцев.

В то же время, монетарные условия не претерпят существенных изменений, ведь вместе с ростом портфелей срочных гривневых депозитов населения будут постепенно наращиваться и объемы операций банков с новыми сертификатами под учетную ставку. Это будет уравновешивать эффект от понижения ставки по сертификатам овернайт.

Меры НБУ дают результат. Потребительская инфляция снижается быстрее, чем предполагалось, улучшились инфляционные и курсовые ожидания, выросла сбалансированность валютного рынка, а объем международных резервов достаточен для поддержания курсовой стабильности и дальше.

В последние месяцы рост депозитных ставок ускорился. Банки, наиболее активно повышавшие ставки за последние месяцы, смогли улучшить свои позиции на депозитном рынке.

Читайте также: Иностранцы продолжают выходить из наших ОВГЗ: кто активно покупает их сейчас

Дальнейшее наращивание срочных депозитов населения снизит риски валютно-курсовой устойчивости и будет способствовать снижению инфляции. Это позволит в перспективе перейти к смягчению валютных ограничений, что поможет экономике вернуться к устойчивому экономическому росту.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами