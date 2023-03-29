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29 марта 2023, 7:30 Читати українською

Бюджет $20-50 тыс: какую квартиру можно купить в Киеве за такие деньги

Большая распродажа на столичном рынке недвижимости закончилась: количество предложений жилья существенно сократилось. Сразу отреагировали и цены, которые нашли определенную точку равновесия. Почему владельцы притормозили с продажей своих квартир и какая сумма реально должна быть на руках, чтобы стать владельцем столичной недвижимости, выяснял «Минфин».

Большая распродажа на столичном рынке недвижимости закончилась: количество предложений жилья существенно сократилось.

Почему цены остановили падение

С начала войны на рынке недвижимости наблюдался полный хаос, особенно страдала «вторичка»: квартиры то дорожали, то дешевели, скидки достигали то 5%, то даже 70%. Но острая фаза «лихорадки» прошла, и цены более или менее стабилизировались, хотя так и не достигли своих довоенных показателей.

«Цены изменились, хотя не слишком глобально. В среднем, по сравнению с довоенным периодом, жилье подешевело на 10−15%, а в дорогом сегменте — даже до 30%», — говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, эксперты ожидали большего падения, но помешали несколько факторов.

Главный — уравновешивание спроса и предложения. С начала войны спрос упал в разы. Большинство тех, кто планировал купить квартиру, отсрочили это решение до лучших времен. Аналогично, существенно сократилось и предложение жилья на продажу. Панические настроения владельцев недвижимости, которые наблюдались в начале вторжения, и заставляли продавать имущество как можно быстрее и за полцены, прошли. Объявлений о продаже жилья существенно уменьшилось.

«Продавая квартиру, владельцы обычно планируют вырученные деньги сразу куда-то вкладывать. Это может быть другая недвижимость, скажем, больше, более новая, более качественная, или покупка совсем другого актива, или же инвестиции в развитие бизнеса. На сегодняшний день у людей таких планов нет. А недвижимость, несмотря ни на что, остается достаточно надежным и стабильным финансовым инструментом, поэтому выходить из нее не спешат», — объясняет нынешнюю логику потенциальных продавцов Юрий Пита.

Поэтому, определенным образом, рынок недвижимости стал сбалансированным: с одной стороны, снизилось количество покупателей, с другой — стало меньше желающих продать имущество. Это и стало основным сдерживающим фактором стабилизации цен.

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Справедливая стоимость: сколько действительно стоит украинская недвижимость

Цены на недвижимость, несмотря на их относительную стабилизацию, остаются достаточно неоднородными. К примеру, на однокомнатные квартиры примерно одинаковых параметров в некоторых объявлениях указана цена $40 тыс., в других — $50 тыс., но есть и такие, за которые просят более $70 тыс.

Эксперты объясняют это сугубо субъективным подходом продавцов. Часть владельцев руководствуются такой логикой: выставил за $70 тыс., если продастся — хорошо, нет — подожду своего покупателя, возможно, через 1−2−3 месяца он найдется. Проще говоря, у них нет особой нужды ни в деньгах, ни в недвижимости, и они не готовы снижать цену. Совершенно иной подход у тех, кому деньги нужны срочно. Они выходят на рынок с более низкой стоимостью, чтобы побыстрее продать.

К тому же, стоит учитывать, что объявления в интернете — это лишь предложение, и указанная там цена квартиры далеко не всегда означает, что за такую сумму ее удастся продать. На что стоит ориентироваться при покупке или продаже недвижимости — это на базу реальных риелторских сделок.

В целом же, традиционными и объективными критериями, которые влияют на цену жилья, являются его площадь, возраст, наличие ремонта, местонахождение и т. д.

«На сегодняшний день рабочий диапазон стоимости квадратного метра социального жилья остался в среднем на уровне $1000−1100», — отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

В то же время, следует учитывать, что предложение на вторичном рынке тоже неоднородное. Если здание старое, более 40 лет, в плохом состоянии, то, соответственно, квадратный метр жилья в нем может стоить $800. Если это новый дом, квартира просторная и с хорошим ремонтом, то стоимость «квадрата» может достигать и $1500.

«Для покупки однокомнатной квартиры площадью до 40 кв м, в хорошем состоянии, в хорошем районе, бюджет у покупателя должен быть хотя бы $45−50 тыс.», — приводит комфортный бюджет для покупателя Юрий Пита.

Что касается цен на жилье в разных районах Киева, то, согласно статистике M2bomber, самая дорогая недвижимость по-прежнему в Печерском и Шевченковском районах — $2 315 и $1 719 тыс. за квадратный метр соответственно. Самые доступные по цене Деснянский — $1 100 и Дарницкий — $1 214.

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Что будет с ценами дальше

Со второго квартала эксперты ожидают оживления на рынке недвижимости. Оснований для этого несколько — самое важное, конечно, успехи на фронте.

«Мы видим достижения ВСУ, есть планы о контрнаступлении, это придает уверенности, люди становятся более активными и быстрее принимают решение о покупке жилья», — подчеркивает Юрий Пита.

Кроме того, ни кризис, ни война не отменяют фактор сезонности. Традиционно для рынка недвижимости зима и начало весны — «глухие» месяцы. Приблизительно с апреля активность растет. Обычно, это подталкивает вверх и цены, но эксперты считают, что не в этот раз.

«Цены вряд ли будут повышаться. Пока идет война, они могут вырасти на несколько процентов, но не отыграют падения сполна. Рынок много потерял в покупателях, в инвесторе — как в отечественном, так и в зарубежном», — подчеркнул эксперт по недвижимости.

Люди в большинстве своем покупают для себя. Самым большим спросом и дальше пользуются квартиры, в которые можно заезжать сразу после заключения сделки, не тратя средства и время на ремонт.

На запросы покупателей начинают реагировать продавцы, особенно владельцы так называемой вторичной «первички». Они планируют делать ремонты в квартирах, чтобы повысить их привлекательность для покупателей и побыстрее продать.

Какую квартиру можно купить в Киеве за 20, 30 и 50 тыс. долларов

$20 тыс — тоже деньги

Если учесть, что средняя заработная плата в Киеве, по данным Work.ua, 18 300 грн (около $500 по курсу НБУ), то $20 тыс. для рядового украинца — просто огромная сумма. Но на рынке недвижимости с таким бюджетом сильно не разгонишься.
На что можно рассчитывать, так это на малометражную однокомнатную квартиру — 17−22,5 кв. м, без ремонта, в отдаленном районе.

Другой вариант — использовать эту сумму, как первый взнос для ипотеки. Сейчас как раз действует государственная программа по льготной ипотеке, по которой можно взять жилье под 3−7% годовых. Учитывая то, что подавляющее большинство банков сейчас хотят первый взнос 40% от стоимости недвижимости, имея на руках $20 тыс., можно рассматривать жилье до $50 тыс., которое будет на порядок лучше, больше и более новым.

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$30 тыс — разные «однушки» и несколько «двушек»

«Рабочая» стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляет $1000. За эти деньги однозначно следует ориентироваться на однокомнатные квартиры, но уже появляется выбор. Можно найти «студию» с довольно неплохим ремонтом в хорошем районе, или хрущевку до 30 кв м, или же более просторную квартиру без ремонта в новостройке, с не очень удачной локацией.

Если хочется чего-нибудь более интересного, лучшего, в более выгодном районе, или есть потребность в двухкомнатной квартире, — придется накинуть еще пару тысяч «зеленых». Так, предложения двухкомнатных квартир, размещенные на популярных сайтах объявлений купли-продажи недвижимости, стартуют с $32 тыс.

$50 тыс — много всякого

Именно такой бюджет нужен покупателю, желающему иметь широкий выбор достойного жилья в столице. За такую цену можно выбрать не только роскошную однокомнатную квартиру в хорошем районе с новым ремонтом, но и замахнуться на приличную «двушку». Правда, найти в новостройках двухкомнатную квартиру за $50 тыс. — еще та задачка со звездочкой, однако вполне возможно. Но на вторичном рынке — запросто.

Более того, встречаются единичные предложения трехкомнатного жилья, но его характеристики очень далеки от приемлемых.

Во всяком случае, не имеет значения выбирать жилье на «вторичке», или на «первичке», с минимальным бюджетом или максимальным — всегда уместен торг. Спрос все еще низкий, и выбить хорошую скидку сейчас вполне реально.

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Комментарии - 16

+
+54
bonv
bonv
29 марта 2023, 9:47
#
Іноді навпаки ставлять низькі ціни, а потім кажуть, що вже продалися але є інші варіанти більш дорожчі. Ловлять клієнтів на дешеві ціни:)))
+
+26
bonv
bonv
29 марта 2023, 9:48
#
Риэлтор Яша, продал две квартиры с видом на море, на 18 этаже, в строящемся 16-ти этажном доме.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
+
+26
Игорь УА
Игорь УА
29 марта 2023, 10:13
#
Недвижимость в Киеве это как биткойн, никто не понимает почему она сейчас должна стоить дорого, но цена держится.
+
+35
yarg
yarg
29 марта 2023, 10:35
#
Она сейчас стоит дешево. В этом и секрет.
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
29 марта 2023, 10:40
#
Если сравнивать цены с Веной и Женевой, то да. Но там нет войны.
Поэтому цены на киевскую недвижимость нужно сейчас сравнивать с Дамаском и Могадишо.
+
+39
yarg
yarg
29 марта 2023, 10:52
#
Не вопрос.
вот цены в Дамаске

http://hikersbay.com/prices/syria/damascus?lang=ru#num-prices-buyapartmentprice

Цена за квадратный метр квартиры в центре города — 2,000 USD (1,500−2,500)
Цена за квадратный метр квартиры за пределами центра — 1,800 USD (1,200−3,100)

т. е. 40-метровая однокомнатная в Дамаске — 80000 долларов.

с Женевой никто и не пытался сравнивать. там такая — тысяч 600-700…
+
0
bonv
bonv
29 марта 2023, 12:43
#
Після війни ціни в ріст.
+
0
Abramon
Abramon
29 марта 2023, 12:15
#
«Традиційно для ринку нерухомості зима і початок весни — „глухі“ місяці.» «Глихими» місяцями також є літо (червень, а особливо липень).
+
+15
yarg
yarg
29 марта 2023, 12:19
#
У нас многие ментально застряли в начале 90-х.
когда квартира стоила 2000 долларов. И ждут возврата этих времен.
При этом они не хотят вспоминать что зарплата тогда была 20−30 долларов.
Но мир изменился. В Киеве стартовая зарплата 500 долларов , средняя — под 1000. В таких условиях квартира никак не будет стоить 2000.
Но ждуны , накопившие за всю жизнь вожделенные 2000 на квартиру — надеются и верят…
+
+30
matroskin
matroskin
29 марта 2023, 12:39
#
Очень однобокое утверждение.
Если говорить о квартире как жилье, то нужно учитывать что количество населения постоянно сокращается и будет сокращаться, а жилье строится, т. е. как бы жилье как жилье есть и оно в избытке.
Зачастую квартиру покупали как инвестицию, с целью заработка на квартирантах. Но с принятием закона о налогах на 2 и т. д. квартиру уже не та выгода, и есть инструменты поинтересней.
«Накопившие 2000» рано или поздно переедут в квартиру родителей или бабушки, а «накопившие 2 млн» квартиру уже имеют, а покупать ещё 5 сейчас нет смысла.
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 13:00
#
Количество населения не сокращается. Вернее сокращается — но не везде. Оно сокращается в умирающих городках и селах. Люди оттуда перебираются в большие города в поисках работы. да. квартира в городе Счастье — стоила 3000 долларов . она была единственной заселенной в 5-этажке. Коммунальные услуги на дом уже отключены…
Но ситуация в Киеве , Одессе или Днепре — совсем другая.
+
+15
matroskin
matroskin
29 марта 2023, 13:24
#
Основной причиной роста цен в Киеве была спекуляция.
Сейчас это не настолько выгодно экономически (из за нового налога)+инвестировать в недвижимость в стране идет где война, дело очень стремное.
Относительно «перебираться в Киев», то сейчас не лучшее время для этого.
Подозреваю, что количество желающих сдать квартиру намного превышает количество желающих снять.
Если решился мигрировать, то я бы вместо Киева предпочел даже Тернополь, ну а лучше сразу в Польшу или т.п. В Киеве парню из провинции никто просто так платить не будет, нужно вкалывать, а если вкалывать, то и в Польше лет через 5 обживешся.
+
0
yarg
yarg
29 марта 2023, 13:35
#
Причиной был огромный наплыв народа. Население Киева увеличилось раза в полтора — два. и всем нужно было жилье. Я помню как строились огромные новые массивы — троещина , харьковский , позняки , осокорки , оболонь , как застроили весь запад города… Население выросло с 2.5 до 4.5 миллионов…
Сейчас — вообще время непонятное. Но непонятное оно для всех — желающих продать с дисконтом — тоже немного.
мигрировать в польшу — дело своеобразное. поработать — можно. Чего-то добится — нет.
+
0
matroskin
matroskin
29 марта 2023, 13:59
#
Население выросло с 2.5 до 4.5 миллионов
Странно, откуда у Вас такая статистика, или это Вы о временах СССР?
За время независимости оно изменялось 3,2 млн +/- 200 тыс.
мигрировать в польшу — дело своеобразное
А в Киев? Речь шла о озвученной Вами «трудовой миграции». На все «лакомые места» у киевлян есть свои дети. Ну приехал Ваня с г. Счастье, понаятно что «наглядова рада» ему не светит, а тягать мешки оно всё равно где, в Польше быстрее «натягаешь» на жилье да и для детей это будет шанс жить в нормальной стране.
Среди моих знакомых, многие ездили/уехали на заработки-все заграницу, 1 даже в рф работал, но в Киев никто.
+
+30
Abramon
Abramon
29 марта 2023, 12:57
#
Головними рушіями росту цін на «скворєшніки» є купівля з метою інвестування, також суттєвим чинником було чи є іпотека. Без цих факторів ціни, квартири, звичайно не будуть по 2К дол., але й космічних 125К дол. за однокімнатну на смердючих Позняках, як в 2008 році теж не буде.
Хотілося б ще почути думку «девелоперів, добре «постригли» «котлованщиків»? Тепер ОАЕ піднімати будуть? Гадаю вистачить.
+
0
bonv
bonv
29 марта 2023, 12:21
#
Велком Львів та Франківськ!:))
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