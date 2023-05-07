Центробанки скупили рекордное для первого квартала количество золота

Покупки со стороны центробанков остаются устойчивыми и значительными, что подчеркивает роль золота в их портфелях в периоды волатильности рынка и повышенного риска, говорится в обзоре WGC.

Ежеквартальный отчет WGC о тенденциях на рынке золота показал, что спрос на биржевое золото в первом квартале снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако общий спрос вырос на 1%, его поддержало восстановление внебиржевого спроса.

Кто купил больше всего

Крупнейшим покупателем драгоценного металла за прошедший квартал стал регулятор Сингапура — Monetary Authority of Singapore (MAS), сообщил WGC. MAS пополнил свои золотые резервы на 69 тонн золота. Сейчас они на 45% больше, чем в конце 2022 года.

Народный банк Китая скупил 58 тонн за квартал. Сейчас он держит в своих резервах 2068 тонн золота, что составляет 4% от общего объема зарегистрированных золотых резервов в мире.

Крупным покупателем также стал Центробанк Турции, который увеличил свои резервы на 30 тонн.

Центральный банк Индии добавил в резервы 7 тонн золота, увеличив золотой запас до 795 тонн.

Заметные покупки также были отмечены со стороны Чехии (2 тонны) иФилиппин (1 тонна).

Что говорят аналитики «На фоне потрясений в банковском секторе, сохраняющейся геополитической напряженности и сложной экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план», — сообщила старший рыночный аналитик WGC Луиза Стрит. В этой ситуации вполне вероятно, что инвестиционный спрос на золото в этом году будет расти, особенно в сочетании с ослаблением сдерживающих факторов — сильного доллара США и повышения процентных ставок, полагает эксперт.