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7 мая 2023, 9:02 Читати українською

Центробанки скупили рекордное для первого квартала количество золота

Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за первые три месяца 2023 года, что стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора такой статистики в 2000 году, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). Объем покупок на 34% превышает предыдущий рекорд первого квартала, установленный в 2013 году.

Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за первые три месяца 2023 года, что стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора такой статистики в 2000 году, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

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Покупка золота

Покупки со стороны центробанков остаются устойчивыми и значительными, что подчеркивает роль золота в их портфелях в периоды волатильности рынка и повышенного риска, говорится в обзоре WGC.

Ежеквартальный отчет WGC о тенденциях на рынке золота показал, что спрос на биржевое золото в первом квартале снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако общий спрос вырос на 1%, его поддержало восстановление внебиржевого спроса.

Читайте: Золото, баксы и евро: как спекулянты будут зарабатывать на страхе

Кто купил больше всего

Крупнейшим покупателем драгоценного металла за прошедший квартал стал регулятор Сингапура — Monetary Authority of Singapore (MAS), сообщил WGC. MAS пополнил свои золотые резервы на 69 тонн золота. Сейчас они на 45% больше, чем в конце 2022 года.

Народный банк Китая скупил 58 тонн за квартал. Сейчас он держит в своих резервах 2068 тонн золота, что составляет 4% от общего объема зарегистрированных золотых резервов в мире.

Крупным покупателем также стал Центробанк Турции, который увеличил свои резервы на 30 тонн.

Центральный банк Индии добавил в резервы 7 тонн золота, увеличив золотой запас до 795 тонн.

Заметные покупки также были отмечены со стороны Чехии (2 тонны) иФилиппин (1 тонна).

Что говорят аналитики

«На фоне потрясений в банковском секторе, сохраняющейся геополитической напряженности и сложной экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план», — сообщила старший рыночный аналитик WGC Луиза Стрит.

В этой ситуации вполне вероятно, что инвестиционный спрос на золото в этом году будет расти, особенно в сочетании с ослаблением сдерживающих факторов — сильного доллара США и повышения процентных ставок, полагает эксперт.

WGC отметил заметный всплеск инвестиционного спроса на золото в марте после краха Silicon Valley Bank, первого крупного краха в банковской системе США среди региональных кредиторов в этом году, рассказала CNBC Луиза Стрит.

Спрос на золотые ETF сохранялся во втором квартале вплоть до начала мая, и надвигающаяся угроза рецессии на развитых рынках может стать причиной ускорения притока средств в такие фонды в этом году, прогнозирует эксперт WGC.

Покупки центральных банков, вероятно, останутся высокими и станут поддерживать высокий спрос в течение 2023 года, даже если они будут меньше рекордных максимумов, наблюдавшиеся в прошлом году, считает Луиза Стрит.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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