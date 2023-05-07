Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за первые три месяца 2023 года, что стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора такой статистики в 2000 году, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). Объем покупок на 34% превышает предыдущий рекорд первого квартала, установленный в 2013 году.
Центробанки скупили рекордное для первого квартала количество золота
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Покупка золота
Покупки со стороны центробанков остаются устойчивыми и значительными, что подчеркивает роль золота в их портфелях в периоды волатильности рынка и повышенного риска, говорится в обзоре WGC.
Ежеквартальный отчет WGC о тенденциях на рынке золота показал, что спрос на биржевое золото в первом квартале снизился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако общий спрос вырос на 1%, его поддержало восстановление внебиржевого спроса.
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Кто купил больше всего
Крупнейшим покупателем драгоценного металла за прошедший квартал стал регулятор Сингапура — Monetary Authority of Singapore (MAS), сообщил WGC. MAS пополнил свои золотые резервы на 69 тонн золота. Сейчас они на 45% больше, чем в конце 2022 года.
Народный банк Китая скупил 58 тонн за квартал. Сейчас он держит в своих резервах 2068 тонн золота, что составляет 4% от общего объема зарегистрированных золотых резервов в мире.
Крупным покупателем также стал Центробанк Турции, который увеличил свои резервы на 30 тонн.
Центральный банк Индии добавил в резервы 7 тонн золота, увеличив золотой запас до 795 тонн.
Заметные покупки также были отмечены со стороны Чехии (2 тонны) иФилиппин (1 тонна).
Что говорят аналитики
«На фоне потрясений в банковском секторе, сохраняющейся геополитической напряженности и сложной экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план», — сообщила старший рыночный аналитик WGC Луиза Стрит.
В этой ситуации вполне вероятно, что инвестиционный спрос на золото в этом году будет расти, особенно в сочетании с ослаблением сдерживающих факторов — сильного доллара США и повышения процентных ставок, полагает эксперт.
WGC отметил заметный всплеск инвестиционного спроса на золото в марте после краха Silicon Valley Bank, первого крупного краха в банковской системе США среди региональных кредиторов в этом году, рассказала CNBC Луиза Стрит.
Спрос на золотые ETF сохранялся во втором квартале вплоть до начала мая, и надвигающаяся угроза рецессии на развитых рынках может стать причиной ускорения притока средств в такие фонды в этом году, прогнозирует эксперт WGC.
Покупки центральных банков, вероятно, останутся высокими и станут поддерживать высокий спрос в течение 2023 года, даже если они будут меньше рекордных максимумов, наблюдавшиеся в прошлом году, считает Луиза Стрит.
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