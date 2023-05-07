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7 мая 2023, 17:06 Читати українською

Инвесторы уходят в золото и акции технологических компаний — JPMorgan

JPMorgan полагает, что инвесторы все чаще будут отдавать предпочтение золоту и акциям технологических компаний. Вложения в эти активы, как ожидается, смогут обеспечить защиту от возможной рецессии в США в этом году, передает Bloomberg.

JPMorgan полагает, что инвесторы все чаще будут отдавать предпочтение золоту и акциям технологических компаний.
Фото: depositphotos.com

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Что говорят аналитики

По словам аналитиков, банковский кризис в США повысил спрос на золото, поскольку оно рассматривается и как ставка на смягчение денежно-кредитной политики, и как защитный актив на случай реализации «катастрофического сценария».

В JPMorgan также обратили внимание на интерес к золоту со стороны институциональных инвесторов. Так, за первые три месяца 2023 года мировые центральные банки приобрели 228 тонн золота. Это самый высокий показатель для первого квартала как минимум с 2000 года, отмечает CNBC.

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Что касается акций IT-сектора, то их доля в портфелях значительно выросла в этом году, приблизившись к максимуму 2021 года. Кроме того, у бумаг технологических компаний самая низкая среди всех секторов доля коротких позиций, это означает, что на рынке в целом с оптимизмом смотрят на перспективы отрасли.

В JPMorgan отметили, что стратегия покупки золота и акций роста в сочетании с открытием коротких позиций против доллара США, похоже, уже обрела широкую популярность на рынке в последние месяцы. В банке пояснили, что в таком случае у портфеля ограниченный потенциал падения на случай мягкой рецессии в США и, напротив, большой потенциал роста при глубоком экономическом спаде.

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Источник: Минфин
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