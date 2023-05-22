Центробанки продолжат активно покупать золото — UBS

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2023, 9:20 Читати українською

Центробанки продолжат активно покупать золото — UBS

Спрос на золото со стороны мировых центральных банков, вероятно, останется высоким, даже после рекордного года покупок, прогнозирует UBS.

Спрос на золото со стороны мировых центральных банков, вероятно, останется высоким, даже после рекордного года покупок, прогнозирует UBS.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСколько купили золотаВ 2022 году центральные банки купили 1 078 метрических тонн драгметалла, что является самым высоким значением с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем в два раза превышает показатель 2021 года на уровне 450 метрических тонн, пишут стратеги банка.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько купили золота

В 2022 году центральные банки купили 1 078 метрических тонн драгметалла, что является самым высоким значением с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем в два раза превышает показатель 2021 года на уровне 450 метрических тонн, пишут стратеги банка.

По оценкам UBS, центральные банки могут купить 700 метрических тонн золота в этом году, что меньше, чем в 2022 году, но все же выше среднего показателя за период с 2010 года в 500 метрических тонн.

«Мы считаем, что эта тенденция покупок драгметалла со стороны центральных банков, скорее всего, продолжится на фоне повышенных геополитических рисков и роста инфляции», — пишут эксперты UBS. — «Решение США заморозить российские валютные резервы может оказать долгосрочное влияние на поведение центральных банков».

Читайте: ФРС и ЕЦБ сказали свое слово по процентным ставкам: почему золото продолжает расти

Спрос на золото

Устойчиво высокий спрос на драгметалл со стороны центральных банков является одной из причин, по которой UBS считает, что золото поднимется до $2 100 за унцию к концу года и до $2 200 к марту 2024 года.

Еще одним фактором, который будет способствовать росту золота, является ослабление доллара.

По прогнозу UBS, доллар будет снижаться и дальше, поскольку Федеральная резервная система США, похоже, готова приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как другие центральные банки продолжают повышать процентные ставки.

Читайте: Почему золото не всегда защищает от инфляции

Третьим фактором в пользу роста цен на золото является усиление рисков рецессии в США: UBS отмечает ухудшение в стране показателей ВВП, строительства, производства и потребительских настроений. Ужесточение условий кредитования также, вероятно, повлияет на экономический рост и доходы компаний, добавляют аналитики банка.

Между тем, беспокойство по поводу лимита госдолга США также стимулирует ралли золота. Хотя большинство наблюдателей по-прежнему считают, что дефолт США маловероятен, многие из них полагают, что такое событие спровоцирует рост цен на золото до новых рекордных максимумов.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
yurikiev
yurikiev
22 мая 2023, 9:47
#
Мені було б цікаво дізнатися чому ціна на золото не падає, хоч з кожним роком золота стає все більше.
Його все ще недостатньо))))
+
0
AlexZerg
AlexZerg
22 мая 2023, 10:07
#
У сучасній економіці все зводиться до віри — якщо в щось вірять буде ріст, і навпаки. Що акції, що валюти, що золото, що біток … все тримається на вірі
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами