Центробанки продолжат активно покупать золото — UBS

Спрос на золото со стороны мировых центральных банков, вероятно, останется высоким, даже после рекордного года покупок, прогнозирует UBS.

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Сколько купили золота

В 2022 году центральные банки купили 1 078 метрических тонн драгметалла, что является самым высоким значением с момента начала ведения статистики в 1950 году и более чем в два раза превышает показатель 2021 года на уровне 450 метрических тонн, пишут стратеги банка.

По оценкам UBS, центральные банки могут купить 700 метрических тонн золота в этом году, что меньше, чем в 2022 году, но все же выше среднего показателя за период с 2010 года в 500 метрических тонн.

«Мы считаем, что эта тенденция покупок драгметалла со стороны центральных банков, скорее всего, продолжится на фоне повышенных геополитических рисков и роста инфляции», — пишут эксперты UBS. — «Решение США заморозить российские валютные резервы может оказать долгосрочное влияние на поведение центральных банков».

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Спрос на золото

Устойчиво высокий спрос на драгметалл со стороны центральных банков является одной из причин, по которой UBS считает, что золото поднимется до $2 100 за унцию к концу года и до $2 200 к марту 2024 года.

Еще одним фактором, который будет способствовать росту золота, является ослабление доллара.

По прогнозу UBS, доллар будет снижаться и дальше, поскольку Федеральная резервная система США, похоже, готова приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как другие центральные банки продолжают повышать процентные ставки.

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Третьим фактором в пользу роста цен на золото является усиление рисков рецессии в США: UBS отмечает ухудшение в стране показателей ВВП, строительства, производства и потребительских настроений. Ужесточение условий кредитования также, вероятно, повлияет на экономический рост и доходы компаний, добавляют аналитики банка.

Между тем, беспокойство по поводу лимита госдолга США также стимулирует ралли золота. Хотя большинство наблюдателей по-прежнему считают, что дефолт США маловероятен, многие из них полагают, что такое событие спровоцирует рост цен на золото до новых рекордных максимумов.

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