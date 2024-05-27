Заколят всех: Moderna готовится устроить массовую вакцинацию против птичьего гриппа

На прошлой неделе Nvidia блестяще отчиталась за I квартал. Однако это не удержало рынки от падения: инвесторы нервничают из-за возможного нового витка инфляции. А акулы Уолл-стрит уже распродают акции «Великолепной семерки». Как провели неделю фондовые рынки Штатов и за какими событиям будут следить инвесторы в ближайшие 5 рабочих дней, расскажет «Минфин».

В первом квартале хедж-фонды сократили доли в акциях крупнейших технологических компаний США, пишет Market Watch со ссылкой на аналитическую записку Goldman Sachs.

В частности, хедж-фонды продавали акции Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta и Nvidia. Позиции в акциях Tesla остались практически неизмененными, а в акциях Apple, наоборот, выросли.

Тем не менее, все акции «Великолепной семерки», за исключением Tesla, остались шестью самыми популярными активами у хедж-фондов, уточняют эксперты Goldman Sachs. Продолжающееся ралли повысило их вес в портфелях фондов, даже несмотря на то, что те сократили свои доли.

Доли в акциях «Великолепной семерки» сокращали и богатейшие инвесторы. Так, существенно урезал долю в Nvidiа инвестор-миллиардер Стэнли Дракенмиллер. Его новым предпочтением стали компании малой капитализации, пишет Business Insider.

Его фонд Duquesne Family Office приобрел на $664 млн колл-опционы на индекс Russell 2000, отслеживающий американские компании с малой капитализацией. О сделке стало известно из отчетности за I квартал 2024 года.

Теперь колл-опционы на Russell 2000 — крупнейшая позиция для Duquesne (15,1% портфеля). За ней следуют вложения в Microsoft на $468 млн и в южнокорейский онлайн-ритейлер Coupang примерно на $400 млн. Nvidia занимает только седьмое место в портфеле (3,6%, или $159 млн).

Активно пересматривать свои стратегии вложений будут инвесторы и в текущем квартале: рынки снова опасаются нового инфляционного витка.

«Интересно, что основной инфляционный импульс теперь исходит от обрабатывающей промышленности, а не от сферы услуг. Это означает, что достичь целевого для ФРС уровня инфляции в 2% все еще кажется трудно», — написал на прошлой неделе S&P Global.

Свежая статистика США подтвердила это предположение и принесла на рынки пессимизм. Ситуацию не спас даже отличный отчет Nvidia, выручка которой, по итогам первого квартала, выросла на невероятные 262%.

В результате, основные индексы прошлую неделю закрыли разнонаправленно. Промышленный Dow Jones продемонстрировал самые большие с начала апреля недельные потери (-2,33 %), технологический индекс Nasdaq Composite продолжил свой поход к рекордам. Широкий индекс S&P 500 практически не изменился, а акции компаний с малой капитализацией утратили позиции.

Взлеты и падения недели

«Минфин» отобрал тройку акций компаний большой капитализации, которые продемонстрировали самый большой прирост/падение за прошедшую неделю.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Компания Тикер Результат, % Workday Inc. WDAY -14,25% NetEase Inc. NTES -13,8% XP Inc. XP -13,8% e.l.f. Beauty Inc. ELF +20,81% Moderna Inc. MRNA +25,36% First Solar Inc. FSLR +40,06%

В минувшую среду акции производителя солнечной энергии First Solar (FSLR) выросли до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Этот рост стал частью широкого ралли акций американского сектора солнечной энергетики. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, американские производители солнечных панелей, похоже, избавились от главного конкурента — китайских поставщиков. На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о планах Белого дома повысить тарифы на солнечные элементы, импортируемые из Китая, в 2 раза — с 25% до 50%. Согласно заявлению Байдена, Китай «использовал недобросовестные методы, которые уже обеспечили ему 80−90% объемов поставок отельных компонентов для производства солнечной энергии».

Во-вторых, First Solar является одним из главных бенефициаров новых федеральных стимулов для производителей солнечных панелей американского производства. Закон о снижении инфляции предусматривает серьезные льготы для местных компаний этого сектора.

В-третьих, и это, пожалуй, главное, взрывной рост заработкам компании даст развитие искусственного интеллекта.

Аналитики UBS ожидают, что к 2027 году прибыль First Solar может утроиться с $7,74 на акцию в прошлом году до $36,74. В отчете поясняется, что оперативный ответ, который обеспечивает ИИ, требует примерно в 10 раз больше электроэнергии, чем полученный с помощью традиционного поиска Google.

При этом технологические компании, такие как Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta, взяли на себя обязательство закупать требуемые им объемы тока у производителей «зеленой» энергетики. Согласно отчету, это означает, что солнечная энергия может помочь удовлетворить спрос, создаваемый центрами обработки данных искусственного интеллекта.

«Уникальная технология FSLR идеально подходит для решения двух крупнейших текущих структурных задач: роста спроса на электроэнергию, вызванного искусственным интеллектом, и усиления протекционизма в США», — написал клиентам аналитик UBS Джон Виндхэм.

Акции First Solar в этом году выросли на 45%, по сравнению с ростом S&P 500 на 11,5%, и сейчас торгуются по цене около $277.

Новые эпидемиологические угрозы снова отправили в космос акции производителей вакцин. На этот раз рост акциям сектора дали новые случаи птичьего гриппа, которые были зарегистрированы в США.

В прошлую среду американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о втором в этом году случае заболевания человека птичьим гриппом: он был выявлен у работника молочной фермы в Мичигане. Как и в случае, ранее зарегистрированном в Техасе, пациент сообщил только о глазных симптомах.

Американские представители здравоохранения говорят об отсутствии доказательств передачи вируса человеку и очень низкой вероятности появления новых случаев заболевания. Тем не менее, администрация правительства США по реагированию на пандемию сообщила, что Moderna (MRNA) и Pfizer (PFE) уже ведут переговоры с федеральным правительством по поводу потенциальной программы вакцинации против птичьего гриппа.

Беспокойство властей вызывает тот факт, что, по данным Министерства сельского хозяйства США, по меньшей мере в девяти американских штатах подтверждены случаи птичьего гриппа у домашнего скота.

Компания Moderna, ставшая известной благодаря своей вакцине против Covid-19, в прошлом году начала ранние испытания ряда вакцин против птичьего гриппа. На фоне зловещих заголовков в СМИ о возможности новой пандемии, акции Moderna выросли на прошлой неделе более чем на 25% и на 45% с конца апреля.

Рост акций косметических компаний показывает, что на фондовом рынке есть инвестиционные возможности, и помимо технологических акций. Например, компания e.l.f. Beauty (ELF). Ее косметика стала популярной по всему миру благодаря нескольким факторам.

Во-первых, ELF позиционирует себя, как производитель модной нынче веганской и экологически чистой продукции. Во-вторых, в США компания сотрудничает с крупными ритейлерами (Walmart, Target и Ulta Beauty) и активно поставляет свою продукцию на международные рынки, включая Великобританию, Германию, Канаду и Австралию.

В-третьих, e.l.f. Beauty активно расширяется. В 2020 году e.l.f. Cosmetics приобрела бренд чистой косметики W3LL PEOPLE.

В-четвертых, ELF успешно создает лояльное сообщество, мотивируя его активность бонусами и выгодными предложениями, а также активно тратится на продвижение своей продукции. Расходы на маркетинг уже достигли 25% от выручки.

Все это позволило e.l.f. Beauty стать одним из самых быстрорастущих косметических брендов в США. На прошлой неделе e.l.f. Beauty отчиталась о росте выручки на 71% по итогам первого квартала. Это был пятый квартал подряд, когда рост ее выручки превысил 70%. Международный доход за пределами США растет более чем на 100% из года в год.

Акции косметических компаний особенно нравятся покупателям-миллениалам и поколению Z.

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Как менялась цена акций европейских компаний

Наибольшее падение стоимости бумаг было у британской коммунальной энергетической компании National Grid. Акции пошли вниз после объявления компании о новом выпуске бумаг на сумму в 6,8 млрд фунтов стерлингов. Выпуск новых прав — часть кампании по сбору средства для инвестиций в энергетические сети. В целом проект предполагает 60 млрд фунтов инвестиций и рассчитан на 5 лет.

Всего будет выпущено 1,09 млрд новых акций по цене 645 пенсов за акцию из расчета 7 новых акций на каждые 24 существующие акции, говорится в заявлении National Grid.

National Grid управляет энергетическими системами в Великобритании, а также подразделениями электроэнергетики и газа в Нью-Йорке и Массачусетсе. Согласно отчету за 2023 год, операционная прибыль компании за весь год до уплаты налогов снизилась на 15% — до 3,05 млрд фунтов стерлингов.

Другая коммунальная компания — немецкая EnBW Energie — 14 мая показала плохие результаты по первому кварталу, однако за последнюю неделю ее акции выросли на новости о подписании компанией 15-летнего контракта на поставку СПГ с Adnoc из Абу-Даби. Поставки предусматривают 0,6 млн т в год, и начнутся в 2028 году. Производство будет осуществляться на низкоуглеродном заводе Adnoc в городе Эр-Рувайс.

Акции автомобильных компании тоже пошли вразнобой. Акции Rolls Royce выросли на фоне подтверждения ее прогнозных планов по увеличению операционной прибыли в 2024 году. Компания ожидает, что операционная прибыль составит от 1,7 до 2 млрд фунтов стерлингов в 2024 году, по сравнению с 1,59 млрд фунтов в 2023 году.

Рост этот, впрочем, прогнозируется за счет авиабизнеса. Во-первых, за счет роста гражданских авиаперевозок, которые стали восстанавливаться после пандемии. Компания ожидает роста и в авианаправлении в оборонном бизнесе, который подкрепляется несколькими контрактами, которые компания недавно подписала. Впрочем, тут ее могут ожидать проблемы: она становится ответчиком по иску семей морских пехотинцев США в деле о крушении V-22 Osprey в 2022 году, сообщает Axios.

Остальным европейским производителям на неделе пришлось несладко. Акции европейского автомобильного рынка показали худшие результаты в секторе фондового рынка в середине прошлой недели после выхода отчета, в котором говорилось, что Китай может повысить тарифы на автомобили, сообщает Reuters.

Для Porsche это осложнилось и квартальными результатами, которые инвесторов разочаровали. Квартальная выручка в 9,01 млрд евро и операционная прибыль в 1,28 млрд евро, были на 3% и 6% (соответственно) ниже консенсуса. Акции «немцев» подешевели на 8,35% за прошлую неделю.

Вниз шли и акции польского страховщика PZU. В конце мая стало известно, что компания увеличит дивиденды до 4,34 злотых на акцию, что на 81% выше прошлогодних выплат. Прогнозируется, что в следующем году прибыль на акцию вырастет на 13,2%. Однако, аналитики обращают внимание, что история дивидендов компании характеризуется нестабильностью. В прошлом году они упали до 2,4 злотых за акцию: снижение около 5% вгод.

Компания также отчиталась по результатам за третий квартал прошлого года. Выручка выросла на 45% по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года (до 14,7 млрд злотых), чистая прибыль — на 101% (до 1,46 млрд злотых), прибыль на акцию — тоже более чем вдвое (с 0,84 до 1,69 злотых). Картину испортил прогноз: ожидается, что выручка будет снижаться в среднем на 9,4% в течение следующих 4 лет при том, что в европейской страховой отрасли прогнозируется рост доходов на 5,9%.

Наиболее удачно неделя завершилась для Logitech. Компания представила MeetUp 2. Это USB-камера для конференций, основанная на ИИ. Кроме этого, Logitech предложила еще B2B-решения для удаленного бронирования конференц-залов.

Первая «конференц-камера» была представлена еще в 2017 году и была позитивно принята рынком. Новая же камера может автоматически фокусироваться на лице выступающего, подавлять шум, балансирует эхо и совместима с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet. Такие новости инвесторов порадовали, акции выросли за неделю на 7,18%.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Компания Тикер Результат, % National Grid NG. -14,82% PZU PZU -8,38% Porsche AG Vz P911 -8,35% EnBW Energie EBK +5,97% Rolls Royce Holdings RR. +6,39% Logitech LOGN +7,18%

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Топ-5 событий этой недели

В центре внимания на предстоящей неделе снова будет инфляция. Более подробно о том, какие новости будут определять настроения на финансовых рынках, пишет сайт Investing.

Данные по инфляции в США

Любимый показатель инфляции ФРС — индекс цен личных потребительских расходов (PCE) — выйдет в пятницу, 31 мая, и будет внимательно отслеживаться инвесторами. Именно эта информация сможет дать подсказки о движении процентных ставок в оставшуюся часть года.

В протоколах последнего заседания ФРС, которые были раскрыты на прошлой неделе, говорится о более высоких процентных ставках в долгосрочной перспективе. А некоторые политики успели выразить осторожные сомнения, что инфляция действительно стабильно снижается.

В течение недели также ожидаются выступления нескольких спикеров ФРС, в том числе губернатора Мишель Боуман, президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, губернатора Лизы Кук, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

Кроме того, в среду, 29 мая, будет обнародована «Бежевая книга» ФРС, а на следующий день — пересмотренные данные по экономическому росту Штатов в первом квартале.

Инфляция еврозоны

Европейский центральный банк уже послал рынку сигнал о том, что на июньском заседании готов снизить процентные ставки с рекордного уровня в 4%. Но насколько активно будут снижаться ставки дальше — неизвестно, особенно если свежие данные по инфляции, опубликованные в пятницу, покажут рост цен.

Экономисты ожидают, что инфляция в еврозоне в годовом исчислении вырастет с 2,4% в апреле до 2,5% в мае, а базовая инфляция останется стабильной на уровне 2,7%.

Ускорение инфляции вряд ли удержит ЕЦБ от сокращения ставки в июне, но некоторые чиновники уже выступают против дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Экономический календарь блока также включает индекс делового климата, который появится в понедельник, 27 мая, и обзор инфляционных ожиданий ЕЦБ во вторник, 28 мая.

Данные по Японии

Данные по инфляции в Японии, которые будут опубликованы в пятницу, позволят рынкам оценить, когда Банк Японии сможет в следующий раз повысить ставки.

Следующее заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике пройдет через две недели. Сейчас рынки ставят на то, что центральный банк после исторического мартовского шага может провести второе повышение ставок.

Продолжающееся ослабление иены вредит потреблению из-за завышения стоимости импорта сырья. А потому требует от регулятора дальнейшего закручивания гаек.

Также в пятницу Министерство финансов опубликует данные об интервенциях и график покупки облигаций Банком Японии, трейдеров будет интересовать, сократился ли объема покупок, совершаемых центральным банком.

Деятельность Китая

В понедельник Китай опубликует данные о промышленной прибыли за текущий год. Наблюдатели хотят увидеть, восстановилась ли прибыль в апреле после того, как резкое снижение в предыдущем месяце замедлило темпы роста за первые три месяца до 4,3%.

В пятницу Китай опубликует официальные индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе. Экономисты ожидают, что производственный индекс останется чуть выше 50, что показывает рост.

Пекин поставил на этот год амбициозную цель — показать экономический рост примерно на 5%. Достичь таких показателей, как считают многие аналитики, будет непросто. Тормозом для второй по величине экономики мира остаются проблемы в секторе недвижимости и вялый потребительский спрос.

Цены на нефть

В минувшую пятницу цены на нефть выросли примерно на 1%, но так и не смогли отыграть недельные потери. Причиной стали опасения, что сильные экономические данные США будут удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного периода.

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить экономическую активность и снизить спрос на нефть.