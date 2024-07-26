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26 июля 2024, 17:14 Читати українською

Продажа Ощадбанка возможна только после войны — председатель правления

Глава Ощадбанка Сергей Наумов оценил перспективы приватизации банка. В интервью РБК-Украина он сказал, что это может произойти только после войны.

Глава Ощадбанка Сергей Наумов оценил перспективы приватизации банка.

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«Если оценить принадлежащие государству банковские активы, то, конечно, первыми могут быть проданы Укргазбанк и Сенс Банк. Они более готовы к потенциальным продажам», — сказал Наумов.

Что касается Ощадбанка, то, по мнению Наумова, его продажа может состояться «не раньше окончания военного положения».

Как отметил Наумов, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ и понимание, что большая часть государственных банков не способствует конкуренции на банковском рынке.

В настоящее время в Украине шесть государственных банков. Их доля в чистых активах банков на 1 июня 2024 составляет 53,4%. Доля Ощада — 12,7%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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propodail
propodail
26 июля 2024, 19:38
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Навіщо продавати засадничо державний банк? у нас державні банки приносять прибутки в бюджет, нащо щось міняти?
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