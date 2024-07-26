Продажа Ощадбанка возможна только после войны — председатель правления

Глава Ощадбанка Сергей Наумов оценил перспективы приватизации банка. В интервью РБК-Украина он сказал, что это может произойти только после войны.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Если оценить принадлежащие государству банковские активы, то, конечно, первыми могут быть проданы Укргазбанк и Сенс Банк. Они более готовы к потенциальным продажам», — сказал Наумов.

Что касается Ощадбанка, то, по мнению Наумова, его продажа может состояться «не раньше окончания военного положения».

Как отметил Наумов, Украина взяла на себя обязательства перед МВФ и понимание, что большая часть государственных банков не способствует конкуренции на банковском рынке.

В настоящее время в Украине шесть государственных банков. Их доля в чистых активах банков на 1 июня 2024 составляет 53,4%. Доля Ощада — 12,7%.