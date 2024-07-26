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26 июля 2024, 20:00 Читати українською

Реструктуризация долга, ЕС передал 1,5 млрд евро из доходов от росактивов, промышленная инфляция выросла на 14%: главное за неделю

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу

Киев достиг принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения по реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CC в C.

ЕС передал Украине 1,5 миллиарда евро из доходов от росактивов

ЕС передал Украине транш в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Промышленная инфляция в Украине подскочила на 14% за месяц. Такого не было 30 лет

Промышленная инфляция за месяц выросла на 14%. Это 30-летний рекорд.

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. По словам главы НБУ, если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабятся, в частности, вследствие возможного получения Украиной больших объемов финансовой поддержки, НБУ рассмотрит возможность более быстрого восстановления цикла снижения учетной ставки.

Источник: Минфин
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