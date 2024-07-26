К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 26 июля: доллар и евро продолжают падение на межбанке
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Открытие 26 июля
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Закрытие 26 июля
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Изменения
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41,10/41,15
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41,02/41,07
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8 /8
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44,61/44,65
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44,57/44,62
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4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 44,55 грн., а продают за 45,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 44,98−45,15 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Так і є, все по плану.