Курс валют на вечер 26 июля: доллар и евро продолжают падение на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 26 июля Закрытие 26 июля Изменения доллар 41,10/41,15 41,02/41,07 8 /8 евро 44,61/44,65 44,57/44,62 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 44,55 грн., а продают за 45,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 44,98−45,15 грн.

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