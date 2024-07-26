С завтрашнего дня, 27 июля, в Киеве графики отключений света сдвинутся на один час вперед. Это необходимо для равномерной нагрузки на энергосистему. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Энергетики предупредили об изменении графиков отключения света в Киеве
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«С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. К примеру, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Источник: Минфин
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