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26 июля 2024, 18:11 Читати українською

ENTSO-E работает над возможностями увеличения импорта электроэнергии в Украину

Сеть системных операторов континентальной Европы ENTSO-E по запросу Укрэнерго прорабатывает возможности для увеличения межгосударственного пересечения для импорта э/э из Европы в Украину и может принять его до наступления холодов. Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий, передает Интерфакс-Украина.

Сеть системных операторов континентальной Европы ENTSO-E по запросу Укрэнерго прорабатывает возможности для увеличения межгосударственного пересечения для импорта э/э из Европы в Украину и может принять его до наступления холодов.
Фото: pixabay.com

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«По нашим очень упорным просьбам ENTSO-E сейчас рассчитывает, каким образом можно обойти узкие места в европейской сети и насколько на зиму можно увеличить импорт в Украину, чтобы снизить дефицит», — сказал Кудрицкий на брифинге в Медиа-центре в Киеве впятницу.

Он отметил, что Укрэнерго ожидает такое решение к зиме, «в ближайшие недели-месяцы».

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Пропускная способность

Кудрицкий обратил внимание, что пропускная способность украинской сети для импорта значительна и намного больше 1700 МВт, разрешенных сегодня, а ограничительным фактором являются «определенные узкие места на европейской стороне».

«Безусловно, наша цель — минимизировать дефицит. Обеспечивая возможности для импорта, мы магистральной сетью подстраховываем генерирующие мощности, выпавшие из-за атаки РФ, и доставляем ресурс потребителям», — пояснил глава Укрэнерго.

Он также отметил, что роль импорта будет очень важной, пока Украина не восстановит разрушенные мощности и не построит децентрализованную систему, которая уже начинает появляться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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