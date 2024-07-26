Финляндия пожертвовала 2 миллиона евро для поддержки украинских пенсионеров

Правительство Финляндии выделило 2 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). Эти средства используются для предоставления денежной помощи пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ВПП.

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Программа дополнительной денежной помощи ВПП, запущенная в августе 2023 года, направлена на поддержку пенсионеров с низкими пенсиями, проживающими в зонах активных или возможных боевых действий (по определенному государством перечню).

С августа 2023 более 360 000 пенсионеров получили выплаты по этой программе. Благодаря вкладам Финляндии и других доноров, ВПП продолжает эту программу до конца 2024 года.

Всего с февраля 2022 года Финляндия выделила 11 млн евро для поддержки гуманитарных операций ВПП в Украине. Из этих средств 1 миллион евро был использован для поддержки совместной программы ВПП и ФАО по разминированию сельскохозяйственных земель.

Остальные 8 млн евро были использованы для оказания продовольственной помощи общинам вблизи линии фронта и денежной помощи наиболее уязвимым слоям населения по всей стране.

Напомним

«Минфин» писал, что Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной поддержки, в который войдут дополнительные оборонные средства.