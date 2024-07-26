В НБУ стремятся разработать индивидуальные стратегии вложений банков в ОВГЗ

Банковская система Украины сохраняет потенциал наращивания вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако для его реализации необходимо приступить к разработке индивидуальных стратегий вложений банков, как это предполагают достигнутые в рамках программы с Международным валютным фондом (МВФ) договоренности, считает глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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О чем сказал глава НБУ

«Я не склонен считать, что это диагностирует какую-то проблему, но, действительно, возможно, сигнализирует о необходимости концентрировать свои усилия и начать собственно ту стратегию, которая запрограммирована в рамках меморандума с Международным валютным фондом — индивидуальные стратегии», — добавил Пышный.

По его словам, эти индивидуальные стратегии предполагают, в частности, тщательный анализ возможности государственных банков принять максимально эффективное и расширенное участие в покрытии потребности государственного бюджета за счет их активного участия во внутреннем долговом рынке. «Это, возможно, потребует определенного пересмотра, модификации политики собственности и определения четких стратегических установок для государственного банковского сектора», — считает глава НБУ.

Физлица нарастили вложения в ОВГЗ

В качестве еще одного примера реализации потенциала наращивания вложений в ОВГЗ он назвал рост ОВГЗ в собственности физлиц с 30 млрд грн в начале 2023 года до 63 млрд грн сейчас.