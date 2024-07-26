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26 июля 2024, 19:25 Читати українською

В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.

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Чиновники объясняют, почему среди предложенных мер по финансированию дополнительных потребностей сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн не предусматривается повышение НДС.

В министерстве считают, что повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности, лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло и т. д.

«С одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, позволяющий получить дополнительные ресурсы», — отмечают в министерстве.

В то же время в Минфине отмечают, что вместо этого предлагается более социально справедливая модель, которая предусматривает установление военного сбора, в частности, на товары, не являющиеся товарами первой необходимости. Такие, как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
26 июля 2024, 19:55
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И в это же время — «Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ. Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків». https://www.epravda.com.ua/publications/2024/07/26/717191/
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