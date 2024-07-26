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26 июля 2024, 18:41 Читати українською

Ни один из инвестпроектов, попавших в «черный список» НКЦБФР, не закрылся

Все компании, содержащиеся в списке сомнительных инвестиционных проектов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, продолжают работать. Об этом рассказал член НКЦБФР Ираклий Барамия, пишет LIGA.net.

Все компании, содержащиеся в списке сомнительных инвестиционных проектов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, продолжают работать.

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«В настоящее время из 330 проектов из списка работает около 70%. В то время как остальные 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и вебадресами», — отметил Барамия.

Кейсов, которые официально добиваются того, чтобы их исключили из «черного списка» НКЦБФР, только несколько.

«В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов по исключению их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке», — рассказал Ираклий Барамия.

В самих компаниях из «черного списка» свое присутствие в перечне сомнительных инвесткомпаний НКЦБФР обычно объясняют клиентам (спрашивающим) как ошибку.

Список сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР «черный список» должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

Источник: Минфин
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